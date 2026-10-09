Así se vivió el terremoto de Panamá de magnitud 8.0 en pleno noticiero en vivo: video

Un terremoto de magnitud 8,0 sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 y sorprendió a los habitantes del país centroamericano y otros países cercanos, entre ellos Colombia.

Fue así como en medio de la emisión de un noticiero, una presentadora relató los momentos de incertidumbre que vivieron mientras intentaban obtener información sobre el movimiento telúrico.

Publicidad

El hecho quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa cómo los comunicadores informan a la audiencia sobre lo ocurrido mientras buscan detalles acerca de la ubicación del epicentro y las posibles afectaciones.

“Acaba de ocurrir un temblor. No tenemos informaciones en estos precisos momentos”, expresó la periodista durante la transmisión, al explicar que el equipo intentaría establecer contacto telefónico con diferentes lugares para conocer lo que estaba sucediendo.



La presentadora también reconoció que el movimiento se sintió con fuerza en las instalaciones de la Corporación Medcom, desde donde se realizaba la emisión. En ese momento, los integrantes del equipo periodístico intentaban mantener informados a los televidentes, pese a la sorpresa y los nervios que generó el sismo.

🇵🇦 | URGENTE: PODEROSO TERREMOTO SACUDE PANAMÁ. pic.twitter.com/fMZMcYobPl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026

“Estamos un poquito nerviosos por lo que acabamos de sentir. Fue bastante intenso el temblor en estos momentos”, manifestó el periodista, quien explicó que el movimiento ocurrió mientras estaban presentando las noticias deportivas.

Publicidad

Periodistas relataron en vivo los momentos de incertidumbre

Durante la transmisión, el equipo reconoció que todavía no contaba con información suficiente para establecer dónde se había originado el terremoto. Por eso, los comunicadores comenzaron a revisar imágenes y buscar reportes de otras zonas del país para conocer el alcance de la emergencia.

“Ha temblado muy fuerte aquí en la ciudad capital”, afirmó la periodista, mientras pedía a sus compañeros que verificaran si tenían contactos disponibles para ampliar la información.

Publicidad

En otro momento de la emisión, la periodista se disculpó con los televidentes por los nervios que experimentaba el equipo. También recordó la importancia de mantener la calma ante este tipo de situaciones y seguir las recomendaciones de seguridad.

“Somos seres humanos y estamos un poco nerviosos porque de verdad lo hemos sentido bastante fuerte”, dijo durante la transmisión.

Mientras avanzaba el noticiero, comenzaron a aparecer imágenes de personas que salían de sus lugares de trabajo y de instituciones educativas. También mencionó reportes procedentes de Colón y del sector de la 12 de Octubre, donde, según relató, el movimiento se había sentido con intensidad.

Publicidad

Las imágenes compartidas en redes sociales también mostraron a residentes reunidos en las calles después de evacuar edificios. Otros registros daban cuenta de daños en algunas estructuras, incluidos inmuebles con partes aparentemente derrumbadas. Sin embargo, el alcance de estas afectaciones debía ser establecido por las autoridades.

Terremoto en Panamá también se sintió en Colombia

De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano (SGC) suministrada para este reporte, el sismo se registró a las 12:56 p. m., hora local, con una magnitud de 8,0 y una profundidad de 33 kilómetros. El epicentro fue ubicado cerca de Pitaloza Arriba, en Panamá, en las coordenadas 7,54 grados de latitud norte y 80,75 grados de longitud oeste.

Publicidad

El movimiento telúrico también fue percibido en diferentes regiones de Colombia. Usuarios de redes sociales reportaron que sintieron la sacudida en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Armenia, Quibdó y Manizales, principalmente en edificios altos.

La información entregada señala, además, que después del terremoto principal se reportaron varias réplicas, algunas cercanas a magnitud 6. Las autoridades mantenían el monitoreo para establecer posibles daños y determinar las consecuencias del fenómeno en las zonas afectadas.

Entre las regiones de Panamá bajo seguimiento se encontraban Herrera, Azuero, Veraguas y Los Santos, mientras continuaban circulando videos que mostraban la reacción de los ciudadanos durante y después del movimiento.