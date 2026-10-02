Atropellan a periodista y camarógrafo mientras transmitían en vivo: impactante video del accidente

Una cobertura periodística terminó en una emergencia cuando una reportera y un camarógrafo fueron embestidos por un vehículo mientras informaban sobre las consecuencias de las fuertes lluvias.

El momento quedó grabado en la transmisión en directo, que se interrumpió de manera abrupta tras el impacto. Los dos trabajadores de prensa tuvieron que ser trasladados a un hospital.

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Las víctimas fueron identificadas como Alma de la Rosa Flores y Cristo Morales, integrantes del canal mexicano Gamavisión. El accidente ocurrió este viernes, cerca de las 8:00 de la mañana, en la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey, Nuevo León, México. Ambos se encontraban cubriendo los daños ocasionados por los deslaves en ese sector, uno de los puntos afectados por las precipitaciones.

En el video se observa a la periodista frente a la cámara mientras entrega información sobre la emergencia. De repente, una camioneta Jeep Patriot azul aparece en escena, derrapa sobre el pavimento húmedo y arrolla a los comunicadores. El vehículo golpea primero a De la Rosa y también alcanza a su compañero, antes de que la emisión salga del aire.



🚨 TERRIBLE ACCIDENTE EN VIVO



Una reportera cubría el deslave en Morones Prieto en Monterrey, Nuevo León, causado por las lluvias y la falta de mantenimiento del gobierno de @samuel_garcias, cuando una camioneta la atropelló junto a su camarógrafo.



La reportera Alma de la Rosa… pic.twitter.com/LtsVdJmrDq — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 2, 2026

De acuerdo con información publicada por el diario mexicano Milenio, personal de Protección Civil atendió a los periodistas y los trasladó al Hospital de Zona número 21. Morales sufrió fracturas, mientras que la reportera presentó múltiples golpes y contusiones.

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Horas después, Alma de la Rosa se pronunció a través de su cuenta de Facebook para agradecer los mensajes de solidaridad que recibió tras el accidente. En su publicación, reconoció la gravedad de lo sucedido y aseguró que ambos habían sobrevivido al impacto.

“Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, de preocupación. Hoy puedo decir que estamos, mi camarógrafo y yo, vivos de milagro. Gracias a Dios”, escribió.

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La comunicadora agregó que continuaba bajo atención médica y que, hasta ese momento, aparentemente no presentaba fracturas. Sobre Cristo Morales, indicó que tenía algunas fracturas, pero permanecía estable.

Entretanto, el joven de 19 años que conducía la camioneta quedó a disposición de las autoridades de Monterrey, según los reportes sobre el caso.

Lluvias provocaron emergencias en varios municipios

El accidente se produjo durante una jornada de contingencia climática en Nuevo León. Las lluvias comenzaron durante la noche del jueves y provocaron inundaciones, acumulaciones de agua y deslaves en distintos puntos del estado.

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Los reportes de medios locales señalaron que las afectaciones se extendieron a municipios como Monterrey, San Nicolás, Linares, Escobedo, Apodaca, Santiago, Guadalupe y Juárez.

Precisamente, el equipo periodístico se encontraba en una zona donde las autoridades adelantaban labores para atender los daños. En el lugar también había personal de Servicios Públicos de Monterrey y agentes de tránsito.