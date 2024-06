Buque hospital de la Armada de Estados Unidos hará misión médica en Colombia

El buque hospital USNS Burlington, de la Armada de Estados Unidos, visitará Colombia a mediados de este año como parte de la misión 'Promesa Continua 2024' que se llevará a cabo en varios países del área de operaciones del Comando Sur, informó este jueves la embajada estadounidense en Bogotá.

"Tras varios meses de planificación detallada, se prevé que el USNS Burlington visite Jamaica, Costa Rica, Honduras, Colombia y Panamá durante la misión, que durará casi dos meses", señaló la embajada en un comunicado.

La misión, que se llevará a cabo entre julio y agosto, es la decimocuarta que se hace en la zona desde 2007 y es la segunda que se hace con el USNS Burlington.

A bordo del buque estarán 30 profesionales médicos de la Armada estadounidense, incluidos médicos generales, enfermeras, farmacéuticos, radiólogos, odontólogos, optómetras y técnicos biomédicos para atender a la población local de los lugares a los que llegue el navío.

La tripulación cuenta además con un equipo veterinario del Ejército estadounidense para "proporcionar educación en salud pública y cuidado animal directo en organizaciones veterinarias locales".

"El enfoque durante cada parada de la misión será trabajar junto con el personal médico de las naciones asociadas para proporcionar atención directa a los pacientes y experiencia técnica en clínicas comunitarias para mejorar la preparación médica, fortalecer las asociaciones y mejorar las capacidades combinadas (...) para responder a desastres de salud pública y crisis humanitarias", agregó la información.

Según el comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur de los Estados Unidos/Cuarta Flota, contraalmirante Jim Aiken, con misiones como esta se busca mantener "relaciones duraderas" con los países asociados.

"Ganamos mucho con esta oportunidad de servir junto a verdaderos profesionales", manifestó el oficial, citado en el comunicado.

En la misión, cuyas fechas en Colombia no han sido detalladas, también participarán expertos del Batallón Móvil de Construcción Naval No. 1 de la Armada, conocidos como 'seabees', que ayudarán en proyectos de ingeniería comunitarios liderados por las naciones anfitrionas.

"Es una forma de colaborar y trabajar junto a nuestros socios en el Caribe, América Central y del Sur y tener un impacto positivo en las comunidades locales en cada parada", afirmó por su parte el capitán Scott Maloney, comandante de la misión Promesa Continua 2024.

Esta misión también ofrecerá seminarios sobre la prevención de la violencia de género en apoyo al programa de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS, sigla en inglés), una iniciativa de Naciones Unidas.