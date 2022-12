Caí al piso y me hice el muerto: colombiano sobreviviente a masacre de Orlando

Este lunes se cumple un año de la masacre de Orlando, Florida, hecho que conmocionó al mundo y que dejó 49 muertos y 53 heridos cuando b

Juan José Cufiño, colombiano de 31 años, había viajado dos meses antes a Estados Unidos por vacaciones dice que se encontraba en la discoteca Pulse la fatídica madrugada del 12 de junio de 2016.

Relata que cuando el atacante empezó a disparar, hirió a varios de sus amigos y que decidió enfrentarlo: “El tipo se me viene encima. Está muy cerca de mí, yo estiro el brazo derecho para tratar de tomar su arma, pero fue inútil y ahí me disparó".

"El tipo me iba a disparar en la cabeza, no sé qué pasó. Me agaché y me disparó en la espalda. Cuando veo que mi brazo me está colgando le digo ‘mira lo que hiciste, ya no más por favor’. Caí al piso y me hice el muerto”, añadió.

Por la gravedad de las heridas, Juan José fue inducido en un coma. Le practicaron 30 cirugías y se despertó seis meses después en un hospital con la noticia de que su mejor amigo había muerto.

“Me dicen que no iba a volver a caminar a causa de las heridas, pero estaba tan sedado que no me afectaba en nada", dijo al revelar que regresó a Colombia hace pocos días y que el Gobierno colombiano nunca le ayudó. Ahora quiere rehacer su vida junto a su familia.