Polémica en Argentina por venta de carne de burro: ¿solución a la crisis inflacionaria?

La difícil situación inflacionaria en Argentina ha golpeado fuertemente a sus ciudadanos, quienes han sufrido por los altos costos de la carne, un producto esencial en su dieta y que los ha orillado al consumo de carnes poco comunes.

Recientemente la polémica se desató porque el medio alemán Deutsche Welle (DW) y otros medios argentinos han señalado el abrupto crecimiento de los precios de la carne, esto presuntamente debido a las presiones inflacionarias que han surgido durante el gobierno de Javier Milei. Según el medio alemán, en Argentina se ha permitido el consumo de carne de burro debido al elevado costo de producción en la carne de bovinos.

Sin embargo, desde la Casa Rosada, es decir, la sede del gobierno argentino, señalan que esto sería totalmente falso. Si bien se presentó la venta de carne de burro en una provincia, fue en una carnicería específica, por lo tanto, no es un fenómeno generalizado.

Según el medio alemán, se habrían vendido alrededor de 500 kilos de carne de burro en dos días, lo que generó rechazo en redes sociales al ser un alimento poco común. No obstante, el gobierno de Milei insiste en que no fue un fenómeno extendido, sino un caso puntual en una carnicería específica.



Petro se mete a la pelea por carne de burro

Ante ello, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó su cuenta de X para meterse en la disputa ajena por el consumo de carne de burro en Argentina y señaló que ese tipo de cosas "no puede pasar" en su país.



De hecho, en redes sociales, el mandatario colombiano lanzó una pregunta que encendió la polémica: “Si la Argentina es exportadora de carne de calidad, ¿por qué los argentinos no pueden comer carne de calidad y les toca comer carne de burro?”.

Si Argentina es exportadora de carne de calidad ¿por qué los argentinos no pueden comer carne de calidad y les toca comer carne de burro?



Esto no puede pasar en Colombia. https://t.co/ZwIAU3SwjG — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2026

De acuerdo con lo revelado en Mañanas Blu de Néstor Morales, el presidente colombiano, Gustavo Petro, intervino en la disputa por medio de su cuenta en X, aprovechando el momento para criticar a su homólogo argentino.

Si bien Argentina es reconocida por sus carnes, así como por sus tradicionales asados, la situación que enfrenta actualmente no es un tema nuevo, sino el resultado de una afectación inflacionaria que viene desde gobiernos anteriores.

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Debido a ello, Milei habría establecido normas y recortes muy fuertes para controlar la inflación, aunque no ha sido suficiente para enfrentar la problemática económica del país. Pese a ello, se abre la puerta a dudas sobre si es posible el consumo de carne de burro.



¿Se puede comer carne de burro?

Ante la inquietud, los panelistas de Mañanas Blu abrieron el debate sobre si es posible comer carne de burro, entregando ejemplos sobre el consumo de perros y gatos en países como China, de caballo en España o la iguana en Colombia.

Por lo tanto, según lo revelado por el estudio Nutritional and Chemical Characteristics of Donkey Meat del Journal of Food Science, los doctores Polidori y Vincenzetti señalan que sí es posible el consumo de esta carne: "La carne de burro representa una alternativa valiosa en la dieta humana; se caracteriza por un alto contenido de proteínas y un perfil de ácidos grasos favorable".

Pese a ello, se presenta una alerta por el riesgo en el mercado negro, pues la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha señalado que "El riesgo médico no es el tejido muscular del animal per se, sino la falta de trazabilidad. El consumo de carne de burro de trabajo que ha sido tratada con antiinflamatorios como la fenilbutazona puede provocar anemia aplásica en humanos, una condición severa de la médula ósea."