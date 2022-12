Colombia juega a la guerra con Venezuela al no haber diplomacia: Jorge Arreaza

Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, se refirió en Mañanas Blu al supuesto atentado que se estaba planeando en contra del presidente de Iván Duque por parte de algunos ciudadanos venezolanos.

“Nosotros nos enteramos por la misma vía que cualquier colombiano, por los medios de comunicación, un video que publicó el canciller Carlos Holmes Trujillo donde se señala el peligro de un atentado contra Iván Duque”, comentó.

Arreaza aseguró que trataron de comunicarse con el canciller Holmes Trujillo vía telefónica y a través de varias personas, pero “ha sido imposible”.

“El día de ayer dedicamos todo el tiempo en eso, puse a todo mi equipo en ello y ha sido imposible. No tenemos comunicación entre los cuerpos de inteligencia, militares. Eso es muy peligroso, pareciera que las autoridades colombianas juegan a la guerra con Venezuela (…). Cuando no hay diplomacia, viene la guerra y nosotros no queremos la guerra”, indicó.

Expresó que desde Venezuela siempre ha estado la disposición de cooperar en las investigaciones. “Si hay en Venezuela algún tipo de intención de ataque contra Colombia, debemos identificarla y neutralizarla de manera inmediata porque es nuestro pueblo hermano”.

“Sabemos los nombres y los apellidos, estamos investigando por nuestra cuenta, pero es Colombia la que nos tiene que dar los datos, pero si no hay cooperación es imposible llegar a elementos concluyentes”, enfatizó.

Arreaza confirmó que la relación binacional está prácticamente rota desde el día que asumió el presidente Duque e hizo un llamado a la reflexión de las autoridades colombianas para que no haya “irrespeto entre los gobiernos”.

Esuche la entrevista completa en el audio adjunto