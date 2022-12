Colombia no debería ser descertificada en lucha antidroga: Brownfield

El subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, consideró que Colombia no debería ser desertificada por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico.



Esto en relación con la advertencia que hizo, hace unas semanas, el presidente Donald Trump, quien dijo que si para el próximo año Colombia no reduce sustancialmente los cultivos, se podría tomar esa determinación.



Le puede interesar: Comunicado de EE.UU. no refleja lo que hace Colombia en lucha antidrogas: Pardo.



“No creo que Colombia merece, ni mereció y, ojalá, ni merecerá una decisión de decir que ha fallado concretamente en sus obligaciones”, agregó.



Brownfield pidió rigor en la selección de miembros de las Farc que podrían ser extraditados a los Estados Unidos.



Publicidad