Con colombianos a bordo, despegará primer vuelo de migrantes expulsados desde Chile //

Este jueves saldrá el primer vuelo de migrantes irregulares expulsados durante el gobierno del presidente José Antonio Kast, con destino a Colombia, Bolivia y Ecuador. En la aeronave viajarán 35 personas con órdenes de expulsión vigentes por distintos delitos.

Entre los expulsados hay ciudadanos colombianos, quienes forman parte del grupo que será trasladado en este primer operativo. También hay migrantes de Bolivia y Ecuador. El vuelo partirá desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, cerca de las 7:30 de la mañana, con una escala en Iquique para sumar a otros deportados.

Los pasajeros cuentan con órdenes de expulsión por delitos como hurto, robo, tráfico de drogas y porte de armas blancas. El traslado será acompañado por efectivos de la Policía de Investigaciones.

Desde el Gobierno señalaron que este es el primer vuelo de este tipo en la actual administración, aunque su coordinación se inició durante el gobierno anterior. Aun así, la actual gestión busca aumentar la frecuencia de estos operativos y proyecta al menos tres vuelos mensuales.



El presidente José Antonio Kast confirmó la salida del vuelo y destacó medidas en materia de control migratorio. “Primero fue la frontera. Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular”, afirmó. Agregó que “algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia”.

El mandatario indicó que una de las primeras acciones fue la implementación del plan de control en las fronteras. “Uno de los primeros decretos que firmamos fue la implementación del plan escudo fronterizo”, señaló. También mencionó la instalación de infraestructura y el despliegue de fuerzas en la zona norte.

Sobre los resultados, Kast sostuvo que “en el primer mes de gobierno se registran menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años, un mayor número de salidas voluntarias y un mayor número de extranjeros expulsados”.

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Además, confirmó la continuidad de estas medidas. “Mañana a primera hora despegará el primer vuelo de muchos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares”, indicó.