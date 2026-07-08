Conflicto está lejos de terminar: Centro de Estudios Árabes Contemporáneos por tensión EE. UU-Irán

La reciente reanudación de las tensiones en el Estrecho de Ormuz ha puesto en jaque la estabilidad internacional, tras lo que parecía ser una tregua temporal en el Golfo Pérsico.

Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, advirtió que el conflicto está lejos de terminar, debido a la falta de certezas y a la ambigüedad de los acuerdos diplomáticos alcanzados hasta el momento.

Un memorando "laxo e impreciso"

El eje de la nueva disputa radica en la interpretación del memorando de entendimiento mediado por países como Pakistán. Según Amirah Fernández, este documento es "laxo, impreciso" y no especifica los términos del tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, lo cual permite que cada parte lo interprete de forma diferente.



Esta situación ha convertido al estrecho en una "carta de intercambio de mensajes, de ataques, de aspiraciones entre Estados Unidos e Irán".

Ante las acusaciones del presidente Donald Trump sobre supuestos ataques iraníes a buques, el experto señala que existe una gran dificultad para validar la información, dado que el mandatario estadounidense suele utilizar las redes sociales y ruedas de prensa para "generar incertidumbre, generar expectación".

Por ello, Fernández asegura que, con la administración actual, es "difícil prever por dónde pueden ir los acontecimientos".

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Las armas como mensaje político

Para el analista, tanto Washington como Teherán están utilizando el poder bélico para ganar terreno en una mesa de diálogo que aún no concluye. En este contexto, describe el uso de la fuerza como "las armas como un lenguaje de comunicación", un recurso empleado por ambas naciones para demostrar una "posición de fuerza en la negociación".

No obstante, advierte que esta estrategia es extremadamente peligrosa:

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"La mediación que se ha llevado a cabo hasta el momento es parcial, es inconclusa, es muy frágil, es reversible", enfatizó.

Riesgo para la economía global

La inestabilidad en el Golfo Pérsico ya está generando repercusiones fuera de la región. El experto subraya que la falta de una solución diplomática sólida ha derivado en una "preocupación internacional por el suministro de la energía" y por los efectos que un estallido a gran escala tendría sobre la inflación y las bolsas de valores.

Finalmente, Fernández calificó la política actual de la Casa Blanca, en conjunto con Israel, como una "aventura que lanzó el presidente Donald Trump", señalando que presidentes anteriores se habían resistido a tal curso de acción desde finales de los años 70, debido a que el conflicto "no tenía una solución fácil, un éxito contundente y espectacular".

De no retomarse una diplomacia racional, el riesgo de ataques y contraataques continuará impactando directamente "en los bolsillos, en los precios, en la inflación" de los ciudadanos en todo el planeta.

Escuche la entrevista aquí: