Retiran de Estados Unidos un reconocido shampoo por riesgo de contaminación bacteriana

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta que ha despertado preocupación entre miles de consumidores y distribuidores de productos para el cuidado capilar. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó sobre el retiro voluntario de varios lotes del shampoo Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo, luego de que se detectara la presencia de una bacteria durante los controles internos.

La medida fue adoptada por el fabricante Kao USA y empezó a regir desde el pasado 1 de julio de 2026 en Estados Unidos y Canadá. Si bien el riesgo para la mayoría de usuarios es muy bajo, lo recomendable es suspender inmediatamente el uso de los productos incluidos en la alerta mientras avanza la respectiva investigación.

¿Por qué retiraron del mercado el shampoo Oribe Serene Scalp Densifying?

Resulta que el retiro se produjo luego de que Kao USA identificara la bacteria Pluralibacter gergoviae en algunos lotes del producto durante el proceso de verificación de calidad. La FDA reveló que este microorganismo, por lo general, no representa un peligro importante para las personas. Sin embargo, sí puede provocar infecciones en quienes tengan el sistema inmunológico debilitado o presenten heridas abiertas en el cuero cabelludo.



Hasta el momento, las autoridades indicaron que no existen reportes de infecciones relacionadas con el uso del shampoo retirado, pero la decisión fue tomada como una medida preventiva para proteger la salud de los consumidores. Ante ello, la empresa aseguró que trabaja de manera conjunta con la autoridad sanitaria para retirar las unidades afectadas y revisar su proceso de fabricación.

El Invima lanzó la alerta sobre este shampoo.

Lotes del shampoo retirado por la FDA

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La alerta aplica únicamente para algunos lotes específicos comercializados en Estados Unidos y Canadá.

Los productos afectados son:



Presentación de 8,5 onzas (240 ml).

Código UPC: 840035231242.

Lote: YR010556.

Presentación de 33,8 onzas (1 litro).

Código UPC: 840035231273.

Lotes: YR010566 y YR010576.

Estos productos fueron fabricados entre el 21 y el 26 de febrero de 2026. El número de lote puede encontrarse en la base del envase, identificado con el prefijo "YR".

¿Qué deben hacer quienes tengan el shampoo en casa?

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La FDA recomienda revisar el código del lote antes de volver a utilizar el producto. Si coincide con alguno de los números incluidos en el retiro, la instrucción es dejar de usarlo y contactar al fabricante para gestionar su devolución o reemplazo.

Asimismo, distribuidores, tiendas y salones de belleza deberán retirar inmediatamente las unidades afectadas y devolverlas al fabricante. Ante ello, el organismo recordó que este tipo de retiros hace parte de los protocolos de seguridad en Estados Unidos para evitar riesgos sanitarios y garantizar que los productos cosméticos cumplan con los estándares de calidad exigidos.