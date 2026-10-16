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Blu Radio  / Mundo  / Correo masivo con amenaza de masacre obliga evacuación de principal universidad paraguaya

Correo masivo con amenaza de masacre obliga evacuación de principal universidad paraguaya

En un comunicado, la Policía Nacional de Paraguay dijo que recibió "una alerta de seguridad generada por un correo electrónico amenazante remitido de forma masiva".

correo electrónico masivo con la amenaza de una masacre.
Correo electrónico masivo con la amenaza de una masacre.
Foto: imagen de referencia, Magnific - UNA.
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Un correo electrónico masivo con la amenaza de una masacre con armas de fuego obligó este viernes a evacuar la totalidad de los estudiantes, docentes y personal de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el mayor centro académico público de Paraguay.

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En un comunicado, la Policía Nacional de Paraguay dijo que recibió "una alerta de seguridad generada por un correo electrónico amenazante remitido de forma masiva" a diversas facultades de la UNA.

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El mensaje, que tenía como asunto "Voy a hacer una masacre", detallaba un supuesto plan de ataques con armas de fuego, armas blancas y explosivos en predios de la UNA y del Palacio de Justicia, ubicado en Asunción.

En respuesta, se ejecutaron los protocolos primarios de evacuación y seguridad, y se conformó una mesa evaluadora de riesgos, según la Policía.

La UNA ordenó la "suspensión total" de las actividades presenciales y la restricción de ingreso al campus universitario ubicado en la ciudad de San Lorenzo (centro) y sus distintas sedes académicas entre este sábado y domingo, indicó la universidad en un comunicado.

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La institución aseguró que se tratan de medidas preventivas que buscan "resguardar la seguridad y la integridad física" de los estudiantes, docentes y colaboradores.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó este viernes una denuncia ante la Fiscalía luego de que su Secretaría General recibiera el mismo correo electrónico con las amenazas de un ataque a la UNA y el Palacio de Justicia.

Asimismo, la CSJ reforzó las acciones preventivas de seguridad, según un comunicado publicado por el máximo tribunal.

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