Dan Newlin desmiente a Petro: “No ha salido ni un dólar de mi cuenta para la elección colombiana”

El reconocido abogado estadounidense Daniel James Newlin, cuya firma tiene sede en Florida, respondió de manera contundente a las recientes acusaciones del presidente de Gustavo Petro.

El mandatario colombiano había señalado a Newlin de invertir presuntamente 1.8 millones de dólares en la compañía Meta y 1.9 millones en Google para financiar una campaña a favor de Abelardo de la Espriella y en contra de figuras como Iván Cepeda y el propio Petro.

Negación rotunda y transparencia financiera

En diálogo con Blu Radio, Newlin calificó las acusaciones como falsas y aseguró que no existe registro alguno de tales movimientos financieros. “La respuesta a esa pregunta es inequívocamente cero. Nada. Nunca he dado ni un dólar ni siquiera ninguna forma de apoyar a Abelardo o a cualquier candidato en esa elección”.

Newlin enfatizó que sus finanzas están abiertas al escrutinio para desmentir lo dicho por el mandatario: “No ha salido ni un dólar de mi cuenta para ninguna parte de la elección colombiana. Esto es 100% verificable”.



Incluso, extendió una invitación a los periodistas para revisar sus movimientos bancarios, afirmando que sus transacciones son fáciles de seguir y transparentes.

El riesgo profesional como garantía de verdad

Uno de los puntos centrales de la defensa de Newlin es su reputación y estatus legal en los Estados Unidos. Como abogado con 25 años de trayectoria en el estado de Florida, subrayó que mentir sobre este asunto tendría consecuencias devastadoras para su carrera.

“Si yo le hubiera dado dinero a Abelardo de alguna manera u otra forma y estuviera cometiendo perjurio mintiendo ahora mismo, pues todo mi buffet de abogados estaría en peligro”, declaró Newlin, recordando que el Colegio de Abogados de Florida exige el más alto nivel de integridad.

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Aunque Newlin no escatimó en elogios hacia Abelardo De La Espriella, describiéndolo como una persona con una "visión maravillosa" para Colombia, aclaró que su apoyo nunca fue económico ni formal dentro de una estructura de campaña.

Newlin explicó que conoció a De La Espriella en Miami y se sintió impulsado a apoyarlo "con amor y pasión" como residente que fue de Colombia durante 17 años.

Sin embargo, fue enfático al precisar: “No formé parte de su campaña. No quería ser parte de su campaña. Solo quería ser alguien que le dijera a mis amigos y familia y otras personas qué gran persona pensaba que esta era”.

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Dan Newlin es un abogado de alto perfil que fue postulado por el expresidente Donald Trump para ser embajador de Estados Unidos en Bogotá. No obstante, su nominación fue devuelta por el Senado estadounidense debido a que no entregó información financiera requerida y no logró separar adecuadamente su actividad privada de la labor diplomática que pretendía ejercer.

Escuche aquí la entrevista: