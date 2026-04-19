Delcy Rodríguez promete una nueva etapa de esperanza tras 100 días al frente de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este domingo una nueva etapa de esperanza para el país tras poco más de 100 días de haber asumido el cargo, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero en Caracas.

"Estos 100 días no son un punto de llegada, son el inicio de una nueva etapa, una etapa para recuperar la esperanza, para alentar la confianza, para volver a encontrarnos entre venezolanos y para garantizar el futuro de nuestra juventud", dijo en un mensaje transmitido por el canal estatal VTV y compartido en redes sociales.

La mandataria aseguró que se han dado "pasos firmes hacia la consolidación de un nuevo momento histórico", entre los que mencionó la reforma de la ley petrolera y la aprobación de una normativa minera con el fin de que haya "reglas claras para atraer inversión, tecnología, desarrollo productivo y creación de nuevos empleos".

"Abrimos nuestras puertas al mundo con la certeza de que podemos avanzar, sin renunciar jamás a la soberanía sobre nuestros recursos", aclaró Rodríguez, quien aseguró que el país acumula una veintena de trimestres de crecimiento económico.



La líder chavista celebró que Venezuela haya "vuelto al escenario internacional" y que cientos de empresas muestren "interés en invertir en el país".

Al tiempo, la nación recuperara su "representación en el Fondo Monetario Internacional, abriendo acceso a recursos para salud, servicios básicos, producción nacional estratégica y estabilización de las reservas internacionales", dijo.

"Reconozco las grandes expectativas de nuestra población y nuestros equipos trabajan por lograr las mejoras en plazos razonables y con hechos verificables, pero estamos dando los primeros pasos", sostuvo la funcionaria.

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Delcy Rodríguez planea anunciar el 1 de mayo un aumento del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial.

Foto: Delcy Rodríguez/AFP

Indicó, además, que hoy Venezuela se ubica "entre los países más seguros de la región, con tres homicidios por cada 100.000 habitantes".

Por otra parte, señaló como uno de los pasos dados en este período la amnistía aprobada en febrero por el Parlamento y que ha beneficiado a "más de 8.000 venezolanos".

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En un acto previo, Rodríguez anunció que esta próxima semana se instalará una "gran consulta nacional por la nueva justicia", una que, dijo, no criminalice la pobreza.

"Pido que vayamos a un sistema de justicia verdaderamente humano, que sea un sistema de justicia que, de verdad, haga honor a su palabra y que dé apertura a mecanismos alternativos a la privación de la libertad", explicó sin dar más detalles.

La funcionaria encabezó este domingo en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) el comienzo de la peregrinación de trece días que convocó para exigir el fin de las sanciones y dijo que "millones de niños y niñas nacieron" durante "estos diez años de bloqueo económico".

"Esos niños, esas niñas, no saben lo que es un país en libertad económica, en bienestar social, y por eso nos toca a nosotros. Si tenemos que caminar, dar cien vueltas al planeta para lograr que Venezuela esté libre de sanciones, allí estaremos, caminando unidos", agregó.