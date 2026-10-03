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Desaparece un avión con seis personas a bordo en el Atlántico

Estados Unidos informó este sábado de que ha iniciado un operativo de búsqueda de un avión en el que viajaban 6 personas.

Avión referencia AFP
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este sábado de que ha iniciado un operativo de búsqueda de un avión Gulfstream en el que viajaban 6 personas que desaparición frente a las costas de Nantucket (Massachussetts).

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"El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda esta ubicada frente a a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100", informó la Guardia Costera esta mañana de sábado.

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El dispositivo incluye medios aéreos y terrestres, después de que las autoridades de control aéreo perdieran contacto con el avión y éste desapareciera de los radares sobre las gélidas aguas del Atlántico norte.

Según datos de registro, la aeronave era utilizada como avión medicalizado de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance.

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