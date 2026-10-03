Brasil llega este domingo a unas elecciones presidenciales marcadas por una fuerte polarización entre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato, y el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la derecha e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En entrevista con Noticias de la mañana, Leandro Ferreira, director de Estrategia del Foro de Fondos Soberanos Brasileños, explicó que la elección debe leerse también dentro de un escenario político regional en el que han ganado fuerza movimientos de derecha y derecha radical.

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A su juicio, una eventual victoria de Flávio Bolsonaro podría acercar ideológicamente al Gobierno brasileño a la administración de Donald Trump en Estados Unidos, mientras que una reelección de Lula mantendría una línea política distinta frente a ese avance conservador.

El Congreso, otra de las claves de la jornada

Para Ferreira, el resultado presidencial no será el único dato importante de este domingo, pues Brasil también renovará toda la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, por lo que la conformación del Legislativo marcará el margen político que tendrá el próximo gobierno.



“Lo más importante de la primera vuelta no es tanto la diferencia de puntos entre los candidatos, sino que mañana tenemos elecciones parlamentarias”, señaló el analista.

Ese nuevo mapa político, agregó, también puede influir directamente en las negociaciones posteriores en caso de que sea necesaria una segunda vuelta.

“Lo más importante no es la diferencia de puntos": experto analiza elecciones en Brasil Foto: AFP.

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¿Qué podría cambiar para Colombia?

Durante la conversación también fue consultado por las posibles repercusiones de la elección para Colombia y las relaciones económicas dentro de la región.

Ferreira sostuvo que la diplomacia brasileña mantiene una estructura institucional estable y destacó la fortaleza de los vínculos económicos, aunque advirtió que las diferencias ideológicas entre gobiernos pueden traducirse en tensiones políticas visibles.

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“Lo que vemos de un vecino más cercano, que es Argentina, es que los presidentes han tenido bastante ruido. Las relaciones diplomáticas entre Estados están preservadas, pero hay bastante conflicto de Milei, por ejemplo, con la administración de Lula. Las relaciones económicas son muy fuertes, pero por otro lado tenemos estas rivalidades ideológicas que se manifiestan muchas veces en actos bastante visibles”, explicó.

El especialista considera que un escenario similar podría aparecer con otros gobiernos latinoamericanos dependiendo del resultado del domingo, aunque las relaciones comerciales y diplomáticas no dependen únicamente de la afinidad ideológica entre presidentes.

Dos modelos conocidos por los brasileños

El analista señaló que, pese a la polarización, los electores cuentan con antecedentes políticos concretos para contrastar las principales candidaturas.

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“En el caso de Lula, que está en busca de un cuarto mandato presidencial, y en el caso de Flávio Bolsonaro, tenemos como ejemplo la administración de su padre, Jair Bolsonaro. Entonces es muy claro que se puede distinguir entre las candidaturas por lo que pasó en la administración de cada uno de los partidos y, en el caso de Lula, del propio candidato”, indicó.

Brasil acudirá así a las urnas este domingo 4 de octubre para una primera vuelta que no solo definirá quiénes de los 13 candidatos continúan en la carrera presidencial, sino también qué Congreso acompañará al país durante los próximos cuatro años, un elemento que, según Ferreira, será determinante para las alianzas y negociaciones que comiencen después de conocerse los resultados.