“Tú eras mi vida”: las últimas palabras que escuchó una mujer antes de ser asesinada por su esposo

Una noticia ocurrió en Houston, Texas, luego de que, durante la madrugada del 1 de octubre de 2023, Signia Concepción Díaz se preparaba para iniciar una nueva etapa de su vida cuando un ataque terminó con ella. La mujer, de 48 años y originaria de Honduras, estaba en proceso de divorcio de Ever Alexander Navarrete, con quien había compartido más de 30 años y tenía tres hijos.

De acuerdo con lo revelado por familiares y autoridades a Univisión, el hombre habría llegado a la vivienda a la que Signia se estaba mudando en Houston y le disparó en repetidas ocasiones. La mujer alcanzó a llamar a la Policía y reveló que su esposo había sido quien le disparó.

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Ante ello, Navarrete fue condenado a cadena perpetua en marzo de 2026. Sin embargo, su defensa presentó una apelación y la fecha prevista para presentar los argumentos quedó establecida para el 5 de noviembre de 2026.

¿Qué ocurrió cuando Navarrete llegó a la vivienda de Signia?

Signia había salido de la casa que compartía con Navarrete para trasladarse a otra vivienda en el noroeste de Houston, donde viviría con su hija Kimberly. Incluso había comenzado a llevar algunas pertenencias y una pequeña planta de su jardín.

Días antes, le había contado a su hijo Óscar que su esposo la estaba amenazando. Él le pidió que tuviera cuidado y le advirtió sobre la posibilidad de que Navarrete reaccionara ante la separación.

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La noche del ataque, Signia estaba acompañada por Iván Díaz, un joven de 23 años a quien consideraba su sobrino. Ambos se encontraban haciendo reparaciones en la vivienda cuando decidieron salir a buscar comida.

Signia Díaz murió a manos de su esposo Redes Sociales

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Al abrirse el garaje, encontraron a Navarrete afuera. De acuerdo con el testimonio de Iván, llevaba un arma cubierta con una bolsa negra. El hombre comenzó a disparar mientras Signia gritaba su nombre.

En medio del ataque, Navarrete dijo: “Yo te amaba... tú eras mi vida”, mientras Signia le suplicaba que se detuviera.

La mujer recibió al menos 10 disparos, de acuerdo con lo revelado por medios internacionales. Iván también fue atacado, pero consiguió escapar con vida.

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¿Cómo hallaron a Ever Alexander Navarrete?

Luego de huir de la escena del crimen, Navarrete llamó a sus hijos y les dijo que había disparado contra su madre. Kimberly grabó una de esas conversaciones cuando el hombre volvió a comunicarse con ella.

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De acuerdo con el relato de los familiares, Navarrete habría logrado conocer la ubicación de la nueva vivienda porque instaló rastreadores en los vehículos de Signia y sus hijas.

Los hijos de la pareja también participaron en su localización después de que escapara hacia El Salvador, país de origen de Navarrete. Óscar aseguró que contactó a distintas autoridades y pidió que se emitiera una alerta internacional para conseguir su captura y posterior retorno a Estados Unidos.

El caso llegó a juicio y Navarrete fue condenado a cadena perpetua. Sus hijos, según los fiscales Megan Williams y Nicholas Toups, tuvieron un papel activo durante el proceso y posteriormente comenzaron a hablar públicamente sobre la violencia doméstica.

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El caso también ha sido utilizado por especialistas para advertir sobre los riesgos que pueden aumentar cuando una persona intenta terminar una relación en la que existe violencia o control.

