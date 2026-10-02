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Conductor se atora con bebida y pierde el conocimiento al volante: conducía camión de 36 toneladas

Las cámaras instaladas dentro de la cabina captaron el momento en que el conductor comenzó a presentar dificultades después de tomar un trago de su bebida mientras se encontraba operando el camión.

atragantó con una bebida y perdió el conocimiento al volante.jpg
El conductor Gene Breeden vivió momentos de terror, cuando se atragantó con una bebida.
Foto: captura de video en X, @CadenaUSA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Atorarse con una bebida de forma ocasional es algo sumamente frecuente y normal que le ocurre a la mayoría de las personas en algún momento de su vida y suele pasar por un simple fallo de coordinación al hablar, reírse o tragar rápido.

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De acuerdo con informes médicos, en estos casos, la epiglotis (el cartílago que funciona como tapa de la vía aérea) no se cierra a tiempo y una pequeña cantidad de líquido ingresa por error hacia la tráquea, lo que causa la sensación de atorarse y no poder respirar bien.

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Por ello, un simple trago de una bebida o un bocado de comida puede convertirse en una situación de emergencia, pues la obstrucción repentina de las vías respiratorias puede dificultar la respiración, provocar pérdida de conciencia y dejar sin capacidad a la persona para reaccionar.

En Estados Unidos, un conductor de camión de carga protagonizó un episodio de emergencia mientras circulaba por una carretera de Maryland. La situación generó preocupación debido al tamaño y peso del vehículo, factores que podrían aumentar el riesgo para otros usuarios de la vía. El momento quedó registrado en video y muestra lo ocurrido durante el trayecto.

Camionero se atragantó mientras conducía, terminó desmayado

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Las cámaras instaladas dentro de la cabina captaron el momento en que el conductor comenzó a presentar dificultades después de tomar un trago de su bebida mientras se encontraba operando el camión.

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En cuestión de segundos, la situación empeoró. El hombre comenzó a atragantarse y posteriormente perdió el conocimiento mientras permanecía al volante. Al quedar incapacitado para controlar el vehículo, el camión continuó avanzando por la carretera sin la intervención del conductor.

La grabación muestra la secuencia completa de la emergencia y permite observar cómo un recorrido que era cotidiano terminó convirtiéndose en un peligroso incidente vial.

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El caso también pone de manifiesto los riesgos de consumir alimentos o bebidas mientras se conduce, especialmente cuando una emergencia física inesperada puede dejar al conductor sin capacidad para controlar el vehículo.

Aunque el incidente fue captado por las cámaras de la cabina, la información sobre el caso no precisa si otras personas resultaron afectadas ni cuáles fueron las consecuencias finales del episodio y si el conductor quedó con vida.

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