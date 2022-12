Desgarradora carta del portero del Leicester tras la muerte del presidente del club

El accidente del helicóptero propiedad del dueño y presidente del Leicester City, el tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, quien perdió la vida en el hecho junto a otras cuatro víctimas, dejó devastado al mundo del club. En las últimas horas, el portero del equipo Kasper Schmeichel publicó una desgarradora carta en la que habla del terrible suceso.

El jugador terminó muy golpeado con la noticia que sacudió Leicester el pasado sábado. Entre sus palabras, destacó todo lo que el presidente hizo por el club y la comunidad de la zona, además de la estrecha relación que mantenía con el tailandés.

Este sábado se registró el accidente luego del partido entre Leicester City frente al West Ham que terminó empatado 1-1. Tras el encuentro, el presidente y sus acompañantes salieron del campo de juego en el helicóptero que minutos más tarde se estrelló en el parqueadero del estadio King Power.

Esta fue la carta que publicó Kasper Schmeichel:

“No puedo creer lo que está pasando. Estoy totalmente devastado y con el corazón roto. No creo que te viera por última anoche. Esto no puede ser real. Es difícil explicar con palabras lo mucho que has significado para este club y para la ciudad de Leicester. Nosotros sabemos lo que tú y tu familia han hecho en el club, pero todo va más allá. Tu siempre has estado preocupado profundamente por el club y por la propia comunidad. Has contribuido de manera infinita a los hospitales de Leicester y sitios de caridad y eso nunca se olvidará.

Nunca me crucé con un hombre como tú, tan trabajador, tan dedicado, pasional y generoso hasta el extremo. Tenías tiempo para todo el mundo. Siempre te he admirado como líder, como padre y como hombre. ¡Cambiaste el mundo para siempre!

Diste esperanza a todos y demostraste que lo imposible fue posible, y no sólo a los fans, sino a todo el mundo. No mucha gente ha hecho algo así. Cuando me fichaste en 2011, me dijiste que seríamos campeones de Liga. Me inspiraste y creí en ti. Me hiciste sentir que nada era imposible. Sin ti ni tu familia, nada de esto habría pasado.

Me diste experiencias que sólo ocurren en la fantasía. Literalmente, hiciste mis sueños realidad. De lo que más orgullo siento es de haber formado parte de tu visión. Del entorno que creaste. Este club, esta ciudad, esta familia... todo esto es así gracias a ti. Por eso te estaré siempre agradecido.

Estoy agradecido porque hiciste que todo creciera y tuvimos grandes momentos en privado y compartimos experiencias a nivel personal. Me rompe el corazón saber que no te volveré a ver en los vestuarios cuando llegue temprano y podamos hablar sobre todo y sobre nada. Ahora tenemos una responsabilidad como club, como jugadores y como aficionados en tu honor. Sabemos que lo haremos siendo la familia que tú creaste.

Estaremos juntos y apoyándonos en el vestuario en esta horrible situación. Tú tenías una visión sobre el club y buscabas lo mejor para nosotros. Tú eras muy pasional. Tenemos el honor de tener tu legado y de llevarlo al campo como tu querrías que hubiera continuado esta gran familia que construiste. No sabrás nunca todo lo que significaste para mí y mi familia. Es un real honor y un privilegio haber sido una pequeña parte de tu vida".

