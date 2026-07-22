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"Destruiremos instalaciones en Teherán": Trump lanza nueva advertencia a Irán

El presidente Donald Trump advirtió que ordenará ataques contra infraestructura en Teherán si las fuerzas iraníes vuelven a atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

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Presidente Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con destruir instalaciones en Teherán si Irán dispara contra buques en el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada en el conflicto entre ambos países.

"A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, EE.UU. bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas aquellas instalaciones situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella", escribió en Truth Social.

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Donald Trump, amenazó este miércoles con destruir instalaciones en Teherán si Irán dispara contra buques en el estrecho de Ormuz.
Foto: Truth Social @realDonaldTrump

El mandatario lanzó la advertencia de camino a la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, para recibir con honores los restos de los militares estadounidenses muertos tras ataques iraníes en Jordania e Irak, las primeras bajas de Estados Unidos desde que se rompió la tregua hace unas dos semanas.

El Pentágono confirmó además este martes la muerte de la sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, previamente dada como desaparecida en territorio jordano, con lo que ya se elevan a 18 los uniformados estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

Trump ya había amenazado a Irán con hacerle pagar con creces la muerte de los militares.

Las fuerzas estadounidenses completaron este martes su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva operación que, según el Comando Central (Centcom), golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

El Centcom afirmó que el estrecho de Ormuz, la estratégica vía de crudo y mercancías convertido en uno de los focos del conflicto, permanece "abierto" al tránsito de buques comerciales pese a los ataques iraníes contra más de 30 embarcaciones en los últimos tres meses.

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Por su parte, Teherán afirmó este miércoles que atacó dos bases militares utilizadas por Estados Unidos en Jordania, donde aseguró haber destruido ocho drones MQ-9 y causado muertos y heridos entre militares estadounidenses, mientras medios iraníes informaron de explosiones en el sur del país.

El cruce de ataques complica los esfuerzos para buscar una salida conciliada a la guerra y han puesto en pausa las conversaciones en busca de un acuerdo de paz.

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