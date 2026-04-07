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Blu Radio  / Mundo  / Detenido un hombre por la muerte de sus hijas gemelas por preferir a sus hijos varones

Detenido un hombre por la muerte de sus hijas gemelas por preferir a sus hijos varones

El hombre las arrojó a un pozo e intentó simular un accidente.

A man has been arrested for the death of his twin daughters because he preferred his sons.
Detenido un hombre por la muerte de sus hijas por "preferencia" por los varones
Foto: Gemini
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de abr, 2026

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