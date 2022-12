Detienen a famoso actor español acusado de insultar a Dios y la Virgen María

El actor español Willy Toledo, acusado de insultar a Dios y la Virgen María, fue capturado este miércoles en España con el fin de que declare ante un juez. La detención se produjo luego de que el artista ignorase dos citaciones, en un caso que ha generado una amplia controversia sobre la libertad de expresión en España.



Willy Toledo "ha sido detenido a la 3 de la tarde" y el jueves será presentado ante el juez, indicó una portavoz de la policía.



En "rebeldía" al considerar que no cometió ningún delito, Toledo se negaba a declarar por un presunto delito contra los sentimientos religiosos a causa de un mensaje que publicó en Facebook en julio del 2017.



Allí defendió a tres mujeres enjuiciadas por blasfemia, que recorrieron Sevilla con una vagina gigante a la que llamaron el "Coño Insumiso", simulando una procesión religiosa.



"Yo me cago en Dios, y me sobra mierda para cagarme en el dogma de 'la santidad y virginidad de la Virgen María'", escribió en ese momento el actor de cine y televisión de 48 años, más conocido últimamente por sus intemperantes mensajes en redes sociales.

Denunciado por la Asociación Española De Abogados Cristianos por "hacer escarnio de Dios y la Virgen María", Toledo no acudió a dos citaciones, en abril y en junio, por lo que la corte ordenó su detención para obligarlo a declarar.



"Como pienso llevar mi acto de desobediencia hasta las últimas consecuencias (aceptando estas sean cuales sean) no me voy a entregar", señaló Toledo el lunes en Facebook, donde este miércoles alcanzó a escribir: "Me detienen. Se nos jodió el guateque".



En todo caso, el cargo del que es acusado sólo conlleva una multa.

Numerosos artistas salieron en su defensa, entre ellos el oscarizado Javier Bardem, quien en un evento en mayo en apoyo a Toledo advirtió que la persecución judicial de opiniones puede hacer retroceder a España a la "época del franquismo".



Este es el último de una serie se casos de artistas o internautas procesados por sus opiniones, lo que ha generado debate sobre el alcance de la libertad de expresión en España.



El rapero Valtonyc, por ejemplo, se fue a Bélgica -cuya justicia debe decidir el 17 de septiembre si lo extradita- para evadir una condena a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo en sus canciones.



Las condenas han sido calificadas de "represión" por Amnistía Internacional.