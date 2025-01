Diosdado Cabello se burla de María Corina Machado por cartera azul perdida

El pasado jueves 9 de enero, la situación en Venezuela fue de máxima tensión con la detención de la líder opositora María Corina Machado tras un discurso en Caracas. Según el partido Vente Venezuela, liderado por Machado, la captura fue violenta y un intento de silenciar a la oposición. “Fue interceptada y tumbada de la moto en la que se desplazaba por agentes de seguridad que usaron fuerza excesiva”, denunciaron en un comunicado.

Horas después, circuló un video en el que Machado declaraba estar bien y en un lugar seguro. Sin embargo, su partido denunció que estos videos fueron grabados bajo coacción durante el tiempo que estuvo retenida. “Durante su secuestro, fue obligada a grabar varios videos. Se escucharon detonaciones durante el incidente, y luego fue liberada”, afirmó el partido Comando Venezuela, también liderado por Machado.

En uno de los videos, la líder opositora expresó: “Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero, salimos a la concentración maravillosa, me persiguieron. Se me cayó la cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, se me cayó en la calle. Ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre”.

Sin embargo, esa referencia a la cartera azul fue motivo de burlas por parte de Diosdado Cabello. Poco después de los hechos, el ministro del Interior calificó la denuncia como “un invento” y “una mentira”. “Si la intención fuera detenerla, ya estaría detenida. Esto es solo una chispa que ellos mismos encendieron para generar caos”, comentó.

Cabello ridiculizó a Machado en televisión nacional mostrando una cartera azul similar, en cuyo interior colocó un dólar arrugado y medicamentos psiquiátricos, insinuando que todo el relato era una farsa. Su actitud provocó indignación entre los seguidores de la oposición, quienes señalaron el gesto como un intento de desacreditar a Machado y desviar la atención de las denuncias.

🔴DIOSDADO CABELLO SE BURLA DE CORINA MACHADO EN LA TV VENEZOLANA



El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz mostró lo que habría en la supuesta "cartera" de la líder de la oposición.



👉Seguí en #EquipoDeNoticias

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/YciQQ5LoXt — A24.com (@A24COM) January 10, 2025