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Blu Radio  / Mundo  / Donald Trump arremete contra el papa León XIV y cuestiona su postura sobre Irán y Venezuela

Donald Trump arremete contra el papa León XIV y cuestiona su postura sobre Irán y Venezuela

Trump sugirió que León XIV que fue elegido papa "porque era estadounidense, y pensaron que sería la mejor forma de lidiar" con el republicano, y le insta a "estar agradecido".

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