Donald Trump arremete contra el papa León XIV y cuestiona su postura sobre Irán y Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra el papa León XIV y dijo que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".

"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

El presidente Donald Trump arremetió contra el Papa León XIV, a quien calificó como "débil" frente a la delincuencia y asuntos de política exterior, por cuestionar a Estados Unidos, frente a la incursión en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro y la guerra con Irán.… pic.twitter.com/O3rlAU12cv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 13, 2026

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido", declaró.

Asimismo, Trump sugirió que León XIV que fue elegido papa "porque era estadounidense, y pensaron que sería la mejor forma de lidiar" con el republicano, y le insta a "estar agradecido".



Presidente Donald Trump Foto: AFP

"León debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político", dijo el presidente, entre otras cosas.

"Prefiero mucho más a su hermano Louis que a él, porque Louis es totalmente MAGA (Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo, su lema de campaña). Él lo entiende, y León no", apostilló.

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En este casi primer año de pontificado, aunque siempre en tono muy cauto, León XIV ha denunciado algunos riesgos de la política global, lamentó guerras como la de Irán e instó a "garantizar la soberanía" de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Papa León XIV. Foto: AFP

Ayer sábado, en el Vaticano, instó a los gobernantes del mundo a contener toda "exhibición de fuerza" y a "sentarse en mesas de diálogo y mediación", y aunque no mencionó casos concretos, ese mensaje coincidió con las negociaciones de EE.UU. e Irán en Pakistán.