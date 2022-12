Donald Trump publica su primer trino en español

El mandatario estadounidense Donald Trump publicó por primera vez un trino en español,

en agradecimiento al cambio en la política migratoria del gobierno mexicano.

La publicación en Twitter incluyó el rostro de Trump sobre una fotografía del muro en la frontera, sobre el cual se incluyeron las palabras “No más” sobre un fondo rojo.

El trino también incluye las frases: "No más falso asilo. No más 'detener y soltar'. No más entrada ilegal en Estados Unidos".

Este miércoles, Trump insistió en la necesidad de un tramo de unas 500 millas (más de 800 kilómetros) de muro fronterizo para atajar lo que considera "una tremenda emergencia nacional".

Durante una visita a un tramo de la valla fronteriza erigida en Otay Mesa (sur de California), el presidente señaló que la "tremenda emergencia nacional" que supone el tráfico de drogas y personas solo podrá ser contenida con la construcción del muro y "cuando los traficantes de personas no puedan atravesarlo".

Respecto a la cooperación de México para abordar la crisis migratoria, luego de enviar agentes de la Guardia Nacional mexicana tanto a la frontera con Estados Unidos como a la que dicho país comparte con Centroamérica, Trump resaltó que "están pagando por 27.000 soldados".

También dijo que con subir los aranceles a México en un 5 % por seis meses quedaría cubierto el costo total del muro, pero descartó que vaya a tomar una medida en ese sentido.

