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Blu Radio  / Mundo  / Dos muertos y dos heridos tras choque de avión de Air Canadá con camión de bomberos en aeropuerto

Dos muertos y dos heridos tras choque de avión de Air Canadá con camión de bomberos en aeropuerto

Los fallecidos son el piloto y el copiloto de la aerolínea, y los dos heridos se encontraban en el coche de bomberos.

Dos muertos y dos heridos tras choque de avión de Air Canada con camión de bomberos en aeropuerto
Dos muertos y dos heridos tras choque de avión de Air Canada con camión de bomberos en aeropuerto
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de mar, 2026

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