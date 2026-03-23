Dos muertos y dos heridos tras choque de avión de Air Canadá con camión de bomberos en aeropuerto

Dos personas mueren y al menos dos han resultado heridas esta noche tras la colisión de un avión de Air Canada con un camión de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York (Queens), según publica la CNN a partir de una fuente policial.

Los fallecidos son el piloto y el copiloto de la aerolínea, y los dos heridos se encontraban en el coche de bomberos.

El accidente se produjo hacia las 23:40 hora local, cuando un vuelo de Jazz Aviation que operaba un vuelo de Air Canada impactó contra un vehículo de bomberos que acudía a atender otro incidente en el aeropuerto, según señalan fuentes aeroportuarias.

🚨 HORROR EN LAGUARDIA – NUEVA YORK 🇺🇸



Un avión comercial de Air Canada Express con casi 100 pasajeros se estrelló de frente contra un camión de bomberos en la pista.



Los cinco bomberos que iban a bordo quedaron gravemente heridos, varios en estado crítico y luchando por su… pic.twitter.com/MAv1nJK9aB — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 23, 2026

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron el cierre del aeropuerto para facilitar las labores de investigación.



La Federal Aviation Administration (FAA) emitió una orden de suspensión de vuelos en LaGuardia tras el suceso y está previsto que permanezca cerrado hasta la tarde del lunes.

#BREAKING: Air Canada Flight AC8646 That Departed From Montréal Airport (YUL) Crashes Into Airport Fire Truck Taxiing On Runway At📍LaGuardia Airport (LGA), New York — Two Deceased. Pilots And Firefighters With Life-Threatening Injuries.🙏

pic.twitter.com/ap3UnBgHiP — 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) March 23, 2026

Jazz Aviation confirmó en un comunicado emitido a primera hora del lunes el incidente relacionado con el vuelo 8646 de Air Canada procedente de Montreal.

La aeronave, un CRJ-900, transportaba a 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, según una lista preliminar, informó la aerolínea.

🚨 BREAKING: LaGuardia Airport reports a collision between an aircraft and a fire truck on Runway 4. Authorities have not yet released details on injuries or the extent of the damage.



pic.twitter.com/BKSHyL1yDU — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

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Según la web, Flightradar24 -un servicio global de rastreo de vuelos en tiempo real-, el avión circulaba a unos 210 kilómetros por hora -130 millas por hora- momentos antes del impacto. Las imágenes de la colisión muestran graves daños en la parte frontal del avión.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunció el envío de un equipo investigador al lugar.

El accidente, según la CNN, se produce en un contexto de tensiones en aeropuertos de Estados Unidos por la falta de financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que ha afectado al personal de seguridad y provocado retrasos en distintos aeródromos del país.