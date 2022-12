Dramática radiografía de llegada de venezolanos a Colombia huyendo de la crisis

Christian Krüger, director de Migración Colombia, habló en Mañanas BLU sobre la llegada de venezolanos a territorio colombiano por cuenta de la constituyente que se llevará a cabo el próximo 30 de julio.



Krüger afirmó que luego del anuncio de huelga en Venezuela, para protestar por la constituyente, ha aumentado levemente el porcentaje de venezolanos que llegan a Colombia para quedarse y la mayoría de los que ingresan “lo hacen para abastecerse de cosas básicas y retornan a su país”.



Reveló que son unos 25 mil venezolanos los que transitan por la frontera hacia Colombia, pero, asimismo, “un número similar regresan”.



En cuanto a los venezolanos que ingresan con pasaporte de turista y se quedaron ilegalmente en el país, unos 155 mil aproximadamente, dijo que el organismo analiza cada uno de los casos para tomar las acciones pertinentes pues “Migración Colombia no hace deportaciones masivas”.



Afirmó que lo que se busca es regularizar la situación de todas las personas y no sacarlas del país ya que “resulta más fácil tenerlas identificadas y de forma legal que expulsarlos”.



Hizo un llamado a los colombianos que han contratado a venezolanos con situación migratoria ilegal pidiendo que “los apoyen” para que asistan a las autoridades correspondientes para organizar todo el tema, “legalizar todo, que se les pague lo justo y que tengan acceso a las cosas básicas”.



Informó que actualmente en Colombia hay unos 47 mil venezolanos con situación legal. Unos 155 mil han entrado con pasaporte de turismo y no han salido, y calculan que entre 100 mil y 140 mil venezolanos han ingresado ilegalmente por trochas.



En los últimos años, más de 300 mil venezolanos han entrado a Colombia por diferentes razones, dijo.





