Edmundo González a venezolanos: “Lograremos que su decisión sea respetada”

El candidato presidencial de la principal coalición opositora en Venezuela, Edmundo González Urrutia, afirmó este sábado que garantizará el respeto a la decisión de los venezolanos en las recientes elecciones presidenciales, la cual, asegura, confirma su victoria.

"Conseguiremos que se respete la decisión del pueblo y comenzaremos la reinstitucionalización de Venezuela", publicó González Urrutia en la red social X, seis días después de los comicios, que culminaron con el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciando al presidente Nicolás Maduro como ganador.

González Urrutia, representante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), destacó que los venezolanos expresaron de manera "clara" su voluntad el pasado domingo, 28 de julio, en las elecciones presidenciales.

Los venezolanos expresaron claramente su voluntad el 28 de julio con nuestro triunfo electoral.



Hoy Venezuela unida salió, sin miedo, en paz y en familia, a exigir se respete su decisión en las urnas.



Lograremos que su decisión sea respetada e iniciaremos la… pic.twitter.com/li1b24rtT7 — Edmundo González (@EdmundoGU) August 3, 2024

Además, subrayó la participación de miles de venezolanos en las protestas del sábado contra el resultado oficial proporcionado por el CNE. Las manifestaciones se llevaron a cabo en varias ciudades, incluyendo Anaco, Cagua, Maracay, Valencia, Cumaná, Barinas, Maracaibo, y Caracas.

Las protestas, convocadas por la Plataforma Unitaria Democrática, transcurrieron con normalidad en la mayoría de las ciudades, aunque en Cagua (estado Aragua) se reportaron incidentes, con el partido Vente Venezuela (VV) denunciando represión con bombas lacrimógenas contra los manifestantes.

La líder opositora María Corina Machado participó en la protesta en Caracas, expresando su preocupación por su seguridad. Machado abogó por una lucha "pacífica y cívica" con "fuerza", afirmando que las elecciones del 28 de julio representan un "hito" hacia la "transición a la democracia" en Venezuela.

Esta manifestación es la segunda de gran magnitud convocada por la oposición mayoritaria, que sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones con un amplio margen. Basan su afirmación en el 80 % de las actas de votación que afirman tener y han publicado en una página web.

El oficialismo sostiene que la documentación presentada por la oposición no es auténtica, mientras que el Consejo Nacional Electoral no ha divulgado las actas, las cuales asegura que entregará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) si es solicitado.