El emotivo relato de un exembajador español que vio caer el Muro de Berlín

Alonso Álvarez de Toledo, exembajador de España en la República Democrática de Alemania entre 1985 y 1990, quien escribió el libro ‘En el país que nunca existió’, pasó por los micrófonos de El Radar de BLU Radio para hablar sobre la caída del Muro de Berlín.

“El momento en el que estaba con un grupo de personas cerca de mi residencia. Habían dicho que se podía pasar, pero aún no había abierto el muro, entonces hubo un momento en el que un policía nos dice que abramos verja y pasemos. A partir de ese momento cayó el muro”, relató.

¿Quién dio la autorización para que las autoridades abrieran el muro?

“Había una presión de manifestantes por todas partes de la República Democrática Alemana que pedían el paso libre a la República Federal. Eso obligó al régimen comunista a aceptar el hecho de que tenían que abrirlo”, comentó.

“Sin embargo, aún no había entrado en vigor, pero el ministro no lo vio, no se dio cuenta y cuando le preguntaron dijo que estaba abierto a partir de ese instante. Eso hizo que más gente fuera al muro”, añadió.

