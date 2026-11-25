En apenas once días, la salida y el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia han hundido y disparado las bolsas de Taipéi, Seúl y Tokio, un vaivén que muestra lo expuestas que están las potencias tecnológicas del noreste asiático a la suerte de un solo hombre.

El índice de referencia de la bolsa de Taipéi, el Taiex, cerró la sesión de este martes con un salto del 8,99 %, mientras que el Kospi surcoreano y el Nikkei japonés concluyeron la jornada con avances del 6,32 % y 3,91 %, respectivamente, después de que el consejo de Nvidia restituyera a Huang como presidente y consejero delegado.

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Desde principios de noviembre, estos tres parqués venían lastrados por las dudas de los inversores sobre la rentabilidad de las enormes inversiones en inteligencia artificial (IA), agravadas por la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, que podría acarrear nuevas regulaciones en el sector.

Sin embargo, la dimisión de Huang como consejero delegado de Nvidia el 12 de noviembre por su relación extramatrimonial con una presunta espía del Gobierno chino agudizó aún más esa tendencia: el Taiex, el Kospi y el Nikkei acumularon caídas del 17,5 %, 7,95 % y 7,7 %, respectivamente, la semana posterior a la salida del directivo.



Las plazas bursátiles reaccionaron a lo que Huang simboliza: uno de los rostros más visibles del optimismo en torno a la IA y el principal impulsor de una expansión de la capacidad de cálculo que depende, en gran medida, de sus proveedores asiáticos.

Nvidia es una de las compañías más grandes del mundo Foto: AFP

Taiwán, el "epicentro" del ecosistema

El propio Huang definió a su isla natal como el "epicentro" de la IA, y aseguró en mayo que Nvidia elevaría a 150.000 millones de dólares anuales su gasto en la cadena de suministro de Taiwán, donde se fabrican y encapsulan chips avanzados (TSMC), se ensamblan servidores de IA (Foxconn, Quanta, Wistron) y se producen sistemas de alimentación y refrigeración para estos (Delta Electronics).

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Según datos de la compañía, Taiwán alberga a más de 500 socios del ecosistema de Nvidia, y en los últimos dos años se han popularizado las "cenas del billón de dólares", como se conoce a los banquetes que reúnen a Huang con los directivos de las principales tecnológicas de la isla.

Esa estrecha colaboración ya ha dado sus frutos. En el caso de Foxconn, su división de productos de nube y redes supuso el 54 % de sus ingresos en el tercer trimestre, mientras que las ventas de Quanta y Wistron se dispararon un 104 y un 117,6 % interanual en octubre, respectivamente.

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TSMC, compañía que aglutina más del 40 % del índice Taiex, no permanece ajena a esa dinámica: estimaciones de J.P. Morgan apuntan a que Nvidia supondrá el 22 % de sus ingresos en 2026, superando a firmas como Apple (16 %) y AMD (11 %).

La readmisión de Huang en Nvidia ha despejado temporalmente los temores en la cadena de suministro taiwanesa, afirmó este martes Lee Chang-ken, presidente de Cathay Financial Holdings, en declaraciones recogidas por la agencia CNA.

Alivio en Corea del Sur

El regreso de Huang a Nvidia parece despejar parte de las dudas sobre el futuro de la llamada 'alianza kkanbu', expresión que describe los vínculos del magnate con los grandes conglomerados del país tras su mediática cena de pollo frito y cerveza con los presidentes de Samsung y Hyundai Motor el año pasado.

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Estos lazos, que Huang amplió en junio con una barbacoa junto a los dirigentes de SK, LG y Naver, se han traducido en importantes acuerdos tecnológicos como la cooperación con SK hynix, principal proveedor de memorias HBM de Nvidia, o Samsung Electronics, entre otras.

Su retorno impulsó este martes más del 6 % al Kospi surcoreano, tras varias sesiones de fuertes pérdidas debido a las preocupaciones por el sector de la IA.

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En Japón, un impacto "relativamente menor"

La crisis de liderazgo de Huang ha disparado también la volatilidad de la Bolsa de Tokio, y generado incertidumbre entre los inversores por los lazos del fabricante de chips estadounidense en gigantes de la industria japonesa como Toyota, e incluso instituciones financieras como Mizuho.

No obstante, Satoru Oyama, CEO de la firma de consultoría de semiconductores Grossberg LLC, dijo a EFE que el impacto en Japón es "relativamente menor". A excepción del grupo Softbank, el mercado nipón "parece estar quedándose atrás" en cuanto al peso de los chips y la IA.

Para Japón, consideró Oyama, es "crucial" mantener una "sólida relación con Nvidia bajo el liderazgo" del magnate de origen taiwanés. Pero las empresas japonesas deben evaluar el manejo de información crítica, subrayó a EFE Akiko Fukushima, experta en seguridad internacional, a la luz de la relación de Huang con una espía china.