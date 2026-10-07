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Blu Radio  / Mundo  / El francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai ganan el premio Nobel de Química

El francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai ganan el premio Nobel de Química

Nobel-Quimica.jpg
Nobel de Química
Foto: Nobel
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado al químico francés Henri B. Kagan y al japonés Kenso Soai por sus aportes al estudio de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica, avances aplicados en medicamentos, aromas y nuevos materiales.

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Kenso Soai, galardonado con el Premio Nobel de Química 2026, diseñó la primera reacción química en la que solo se formó una de las posibles imágenes especulares. Aparte de la vida misma, nadie había logrado esta hazaña. La reacción de Soai es uno de los experimentos químicos más espectaculares realizados hasta ahora.

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