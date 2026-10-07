El francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai ganan el premio Nobel de Química

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado al químico francés Henri B. Kagan y al japonés Kenso Soai por sus aportes al estudio de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica, avances aplicados en medicamentos, aromas y nuevos materiales.

Kenso Soai, galardonado con el Premio Nobel de Química 2026, diseñó la primera reacción química en la que solo se formó una de las posibles imágenes especulares. Aparte de la vida misma, nadie había logrado esta hazaña. La reacción de Soai es uno de los experimentos químicos más espectaculares realizados hasta ahora.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” pic.twitter.com/nH090ql1Xc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

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