El papa pide solidaridad tras los sismos y envía más de $300 millones en ayudas a Venezuela

El papa León XIV ha expresado este sábado su cercanía con la población de Venezuela damnificada por los terremotos y ha pedido que "no falte" la solidaridad de la comunidad internacional con el país.

"Deseo expresar nuestra cercanía, mía y de todo el Colegio Cardenalicio, a la población de Venezuela duramente golpeada por el violento terremoto de estos días", dijo el pontífice al término del consistorio de cardenales de todo el mundo convocado en el Vaticano.

León XIV aseguró su oración "por las víctimas, sus familiares y por todos aquellos que padecen las consecuencias de estas tragedias" y encomendó al Señor a "todos los implicados en los auxilios"

Por último, el papa pidió que "no falte la solidaridad de la comunidad internacional con esta querida nación".



El terremoto doble que sacudió Venezuela el miércoles se ha saldado con la vida de al menos 1.430 personas y con miles de heridos, según las últimas cifras proporcionadas por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

También ha causado numerosos daños materiales y edificios derrumbados bajo los que se sigue buscando a los desaparecidos.

Tras el seísmo, León XIV envió una primera ayuda económica de 100.000 euros (unos 114.000 dólares al cambio actual) a Venezuela a través de la Limosnería Apostólica con el objetivo de atender a las necesidades más urgentes de los damnificados.

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Centro de acopio de la Alcaldía de Barranquilla en el sector de 'Barranquillita'. Cortesía Alcaldía de Barranquilla.

El papa anima a quienes ayudan en Venezuela tras el terremoto

El papa León XIV expresó este domingo su "gratitud y aliento" a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia en Venezuela tras el terremoto y trasladó su cercanía a todos los damnificados.

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"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", dijo en español desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

El pontífice estadounidense, ante los fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro a pesar del intenso calor que azota Roma, rogó por el "eterno descanso de los fallecidos" en los seísmos y renovó su "cercanía espiritual" a sus familiares y a todos los damnificados por esta "tragedia".

Por último, manifestó su "gratitud y aliento" a todas las personas que "trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia".

