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El Servicio Geológico Colombiano reportó fuerte sismo de 5,2: ¿dónde se sintió?

El Servicio Geológico Colombiano reportó una profundidad menor a 30 kilómetros.

Sismógrafo - Temblor - Sismo - Terremoto. Foto AFP
Sismo.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 5,2 este sábado 31 de octubre de 2026, a las 10:50 a. m. El evento sísmico tuvo como epicentro el sector de Bajo Corral, en Panamá, de acuerdo con el boletín actualizado de la entidad.

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El reporte indica que el movimiento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros. El evento fue registrado con el identificador SGC2026vlknhs y sus coordenadas fueron establecidas en 7,57 grados de latitud y -80,26 grados de longitud.

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La información fue divulgada por el SGC a través de su cuenta oficial, que compartió los datos del evento bajo las etiquetas de sismos y temblores. La entidad remitió a su portal para consultar más información sobre el registro.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de magnitud 5,2?

Según el boletín del SGC, el epicentro se ubicó en Bajo Corral, Panamá. Las coordenadas reportadas corresponden a 7,57 grados de latitud y -80,26 grados de longitud.

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La entidad clasificó el evento como un sismo internacional y señaló que la profundidad fue superficial. El boletín compartido corresponde al registro actualizado del sábado 31 de octubre, con hora local de las 10:50 a. m.

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¿Cómo consultar información sobre los sismos?

El Servicio Geológico Colombiano publica reportes sobre la actividad sísmica y actualiza los datos de los eventos registrados. Las personas pueden consultar la información disponible en el portal oficial de la entidad, en la sección de sismos.

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Por otra parte, los celulares con el sistema operativo Android pueden contar con una función de alertas de terremotos de Google, que envía notificaciones cuando detecta actividad sísmica. La disponibilidad de esta herramienta depende del dispositivo, la configuración y la región.

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