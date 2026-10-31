Hombre guardó un boleto de lotería casi dos meses sin saber que había ganado un millón de dólares

Un hombre estadounidense pasó casi dos meses llevando una fortuna en su billetera sin tener la menor idea. Se trata de Michael Vander Lugt, residente de Michigan, quien había ganado un millón de dólares en la lotería Powerball, pero continuó con su vida cotidiana sin enterarse de que tenía uno de los boletos premiados.

Su historia fue publicada por la propia Lotería de Michigan, donde se afirma que el estadounidense había comprado un boleto para el sorteo del pasado 8 de agosto en un establecimiento ubicado en la ciudad de Wyoming. Después guardó el billete junto a otros que tenía pendientes por revisar y dejó pasar varias semanas.

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Descubrió que era millonario por una gaseosa

El inesperado hallazgo ocurrió cuando Vander Lugt se detuvo en una tienda para comprar una gaseosa. Al momento de pagar, descubrió que no llevaba suficiente dinero en efectivo y decidió buscar otra alternativa antes que utilizar su tarjeta de banco.

Fue entonces cuando recordó que tenía varios boletos de Powerball con los que creía haber ganado unos cuantos dólares.



"En lugar de usar mi tarjeta, le entregué a la cajera algunos boletos de Powerball que tenía en mi billetera y con los que sabía que había ganado al menos unos cuantos dólares", relató el hombre a la Lotería de Michigan.

La empleada comenzó a revisar los boletos, pero uno de ellos arrojó un mensaje que ninguno de los dos esperaba, pues indicaba que debía presentar una reclamación directamente ante las oficinas de la lotería.

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Desconcertado, el estadounidense regresó a su automóvil y buscó los resultados del sorteo correspondiente.

"Reconocí los números tan pronto como los vi y empecé a perder la cabeza. No puedo creer que haya tenido este boleto en mi billetera durante casi dos meses sin saber que valía un millón de dólares", aseguró.

Billete ganador de un millón de dólares. Crédito: Lotería de Michigan.

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¿Cuáles fueron los números que le dieron un millón de dólares?

Según la información oficial, el boleto de Vander Lugt coincidió con los cinco números blancos del sorteo del 8 de agosto de 2026, que fueron 05, 09, 35, 54 y 63.

Aunque no acertó la bola roja adicional, correspondiente al número 07, consiguió un premio de segundo nivel de un millón de dólares. Para obtener el premio mayor de Powerball es necesario acertar los cinco números blancos y también la bola roja.

Tras confirmar su suerte, el hombre acudió a las oficinas centrales de la Lotería de Michigan para reclamar oficialmente el dinero con el boleto que le costó tan solo 2 dólares (aproximadamente 6.300 pesos colombianos).

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Aunque el premio podría cambiar por completo su situación económica, el hombre de 54 años ya tiene decidido qué hará con la fortuna. Su prioridad será terminar de pagar la hipoteca de su vivienda y destinar otra parte del premio a inversiones.