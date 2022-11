En 12 estados de Venezuela, opositores protestan en contra Maduro

En el estado del Táchira (oeste), fronterizo con Colombia, los opositores llegaron hasta la sede regional de la Defensoría del Pueblo, que estaba cerrada, y colocaron carteles con la frase "clausurado por complicidad en golpe de Estado", según mostró en Twitter el partido Voluntad Popular (VP).



Esta organización, liderada por el opositor preso Leopoldo López, denunció también que grupos violentos, a los que señalaron como oficialistas, atacaron a los manifestantes con disparos "a mansalva".



Sin embargo, no presentaron reportes de heridos por estas acciones.



En el céntrico estado de Carabobo cientos de manifestantes bloquearon el paso en una de las principales arterias viales de la ciudad, el Distribuidor San Blas, y se enfrentaron a la policía regional.



El cuerpo policial de la entidad informó en Twitter la detención de tres "encapuchados", pero no dio un reporte de heridos.



En Yaracuy (occidente) decenas simpatizantes de varias organizaciones políticas opositoras se concentraron en plazas y calles y solicitaron la realización inmediata de elecciones.



De acuerdo con el diputado opositor Biagio Pilieri, oriundo de esa región, las fuerzas de seguridad locales reprimieron esta manifestación, sin ofrecer mayores detalles.



Entretanto, cientos de opositores se manifestaron en las principales arterias viales de la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), también limítrofe con Colombia.



Aunque las fuerzas policiales de esta entidad impidieron que los opositores llegaran hasta la sede regional de la Defensoría del Pueblo, no se reportaron choques violentos ni heridos.



En la capital del estado de Lara, Barquisimeto, otros cientos de opositores se concentraron en una plaza y, además de pedir la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, respaldaron al opositor Henrique Capriles, que este viernes fue notificado de su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años.



Mientras que en el céntrico estado de Aragua los opositores marcharon de forma tímida, seguidos de las fuerzas policiales.



La convocatoria opositora se desarrolló aún con menor asistencia en los estados de Apure, Sucre, Anzoátegui, Trujillo, Mérida y Falcón.



En esta última entidad el chavismo también marchó pero para apoyar el programa gubernamental de entrega de casas conocido como Misión Vivienda.