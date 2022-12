¿En qué consiste la creación de criptomonedas petro anunciadas por Maduro?

Después de que analistas económicos dijeran y advirtieran sobre el peligro de que Venezuela se podría quedar sin flujo de caja y que la hiperinflación acabara con el bolívar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió con la propuesta de crear la criptomoneda petro.

Publicidad

“Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda. El petro se va a llamar (...) esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país”, dijo Maduro asegurando que el nombre está respaldado por el petróleo.

Cabe señalar que su anuncio es un hecho sin precedentes, puesto que, ningún país en el mundo se había atrevido tomar una criptomoneda como su moneda oficial.

Publicidad

Le puede interesar: "Maduro anuncia creación del ‘Petro’, la criptomoneda de Venezuela.

Publicidad

Según Luis Vicente León, economista, profesor y presidente de Datanálisis, lo anunciado por el mandatario venezolano no es una criptomoneda. “El anuncio de Maduro no es una criptomoneda. Eso es otra cosa, un híbrido, otra moneda. Pero no una criptomoneda, porque estas no se encuentran respaldadas por ningún tipo de bien físico, sino por la confianza”, dijo el experto para El Espectador .

“O Maduro no sabe qué es una criptomoneda o sabe y lo que está haciendo es alimentar esta red de mentiras. La criptomoneda es privada. ¿Crees que puede haber moneda privada en un gobierno socialista y represor?”, criticó Alexánder Guerrero, doctor en Economía.

Publicidad

La decisión de Nicolás Maduro se da después de recibir varios golpes y sanciones por parte de la comunidad internacionales, en que se incluye el comunicado de la Casa Blanca informando que Estados Unidos le negaría “a la dictadura una fuente crucial de financiamiento para mantener su mandato ilegítimo”.

Publicidad