En una jaula, enterrado y con vida: así encontraron a un bebé de 11 meses desaparecido

Un bebé de 11 meses, identificado como Koah Sharpe, fue encontrado con vida dentro de una jaula para perros enterrada en un bosque de Carolina del Sur, Estados Unidos, después de permanecer cerca de 24 horas desaparecido. El pequeño fue localizado durante un operativo de búsqueda.

El caso comenzó entre el lunes 9 y el martes 10 de noviembre de 2026, cuando el menor estaba al cuidado de su abuela paterna. Según los primeros reportes, su padre, identificado como Michael Comer, de 25 años, llegó al lugar y se llevó al niño antes de que otro de sus cuidadores llegara.

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Cuando esta persona llegó, se encontró con que ninguno de los dos estaba allí, por lo que comenzó la preocupación por el paradero del bebé. Al medio día las autoridades recibieron la alerta y comenzaron las investigaciones para establecer dónde estaban Michael y Koah.

¿Cómo encontraron al bebé enterrado en Carolina del Sur?

Como parte de las primeras diligencias, los agentes se dirigieron hasta la vivienda del padre, donde encontraron las puertas abiertas y las pertenencias del pequeño, pero no había señales de ninguno de los dos. Posteriormente, revisaron grabaciones de video que mostraron a Michael en diferentes lugares, aunque siempre aparecía sin el niño.



Esta situación aumentó la preocupación de los investigadores, pues no existía información sobre el paradero de Koah. El sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, explicó durante una rueda de prensa y al medio de comunicación CNN que esperaban que el hombre hubiera dejado al bebé bajo el cuidado de otra persona.

"Desde luego, nos preocupamos, esperando y rezando para que hubiera dejado al bebé con otra persona", manifestó el funcionario al referirse a las horas de incertidumbre que vivieron mientras avanzaba el operativo.

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Las autoridades consiguieron ubicar y arrestar al progenitor en una propiedad de Batesburg. Sin embargo, el hombre estaba solo y el pequeño continuaba desaparecido. Por esta razón, los equipos de búsqueda ampliaron las labores en los alrededores de la zona, con la participación de cerca de 100 personas entre agentes y personal de rescate.

De acuerdo con la información que circula en redes sociales sobre el caso, en el operativo participaron integrantes del Departamento del Sheriff del Condado de Lexington, bomberos y socorristas locales. También se habrían sumado agentes de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED), el FBI y la ATF.

Fotografía del menor de 11 meses y su padre, protagonista del caso policial en Carolina del Sur. Foto: Departamento del Sheriff del Condado de Lexington

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La señal que permitió rescatar a Koah Sharpe

Durante el rastreo, aproximadamente a 45 metros dentro de una zona boscosa y cerca de la vivienda de Michael, los integrantes del equipo identificaron un sector con tierra removida. Al revisar el terreno y comenzar las labores de excavación, escucharon el llanto de un bebé que provenía del interior.

La búsqueda se convirtió entonces en una carrera para sacar al pequeño. Al retirar la tierra, los rescatistas descubrieron una jaula para perros ubicada a unos 30 centímetros de profundidad y cubierta con una toalla. En su interior estaba el menor, quien lloraba y todavía mostraba señales de vida.

Jay Koon describió el momento en que escucharon al niño: "Como se pueden imaginar, la carrera había comenzado. Todos estaban allí tratando de sacarlo". El funcionario también relató que el pequeño estaba "gritando a todo pulmón" cuando consiguieron llegar hasta él.

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De acuerdo con las declaraciones del sheriff, el bebé habría permanecido cerca de 24 horas bajo tierra. Además, señaló que la toalla que cubría la jaula probablemente permitió la formación de una bolsa de aire, una condición que pudo favorecer que el menor continuara respirando durante ese tiempo.

El rescate estuvo acompañado de un momento que el sheriff describió como emotivo, pues el pequeño todavía lloraba cuando los equipos consiguieron sacarlo: "Se aferraba a la vida, llorando", expresó Koon, quien también aseguró: "Fue el sonido más alegre que jamás se haya escuchado proveniente del llanto de un bebé".

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¿Qué pasó con el padre del bebé?

Mientras avanzaban las labores para encontrar a Koah, Michael Comer quedó bajo custodia de las autoridades. Según la información entregada por el policía a varios medios de comunicación, el hombre fue arrestado la noche anterior al rescate por cargos relacionados con robo, allanamiento y resistencia al arresto.

Las entidades encargadas del caso continúan con las investigaciones para establecer las responsabilidades del padre y determinar los nuevos cargos que podrían presentarse por lo ocurrido con el menor. Por ahora, las autoridades concentran sus esfuerzos en esclarecer las circunstancias en las que el bebé terminó dentro de la jaula enterrada en el bosque.