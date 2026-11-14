Video| Mono atacó a una abuela en India: le ocasionó heridas profundas

Los animales silvestres pueden representar un peligro cuando entran en contacto con las personas, especialmente si se sienten amenazados, buscan alimento o intentan proteger su territorio. Aunque algunas especies pueden parecer inofensivas, sus reacciones son impredecibles y pueden provocar lesiones graves, como mordeduras, arañazos y otros ataques.

La presencia de estos animales en zonas urbanas suele estar relacionada con la pérdida de sus hábitats naturales, la expansión de las ciudades y la facilidad para encontrar comida entre los residuos que dejan los habitantes. Esta situación puede aumentar los encuentros entre humanos y fauna silvestre, como ocurrió recientemente en India, donde una mujer fue víctima de un violento ataque de un mono.

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Mujer fue atacada por un mono frente a su vivienda en India

El hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba fuera de su casa y fue sorprendida por el animal, que la atacó en repetidas ocasiones. Según la información conocida, el primate la mordió varias veces y le provocó heridas profundas.

Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.



El caso generó preocupación entre los habitantes de la zona, quienes aseguran que los ataques de monos contra las personas se están volviendo cada vez más frecuentes.

De acuerdo con las quejas de los residentes, la situación provocó temor, especialmente entre las mujeres y los niños, quienes sienten miedo de salir de sus viviendas ante la posibilidad de encontrarse con uno de estos animales. Además, cuestionan la falta de acciones de las autoridades para controlar el problema y evitar nuevos incidentes.

🇮🇳 | Un mono ataca a una mujer fuera de su casa en India, mordiéndola varias veces y dejándole heridas profundas



La mujer fue llevada al hospital.



Los residentes locales se quejan de que los ataques de monos a las personas se están volviendo cada vez más frecuentes, mientras… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 14, 2026

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¿Qué hacer si se encuentra con un animal silvestre?

Los encuentros con animales silvestres requieren precaución, pues intentar acercarse, alimentarlos o ahuyentarlos de manera brusca puede desencadenar una reacción agresiva. Por eso, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones:



Mantener la distancia: evitar acercarse, tocar o intentar acariciar al animal, incluso si parece tranquilo.

evitar acercarse, tocar o intentar acariciar al animal, incluso si parece tranquilo. No alimentarlos: ofrecer comida puede hacer que pierdan el temor a las personas y comiencen a frecuentar las viviendas.

ofrecer comida puede hacer que pierdan el temor a las personas y comiencen a frecuentar las viviendas. Evitar movimientos bruscos: no gritar, perseguir ni intentar golpear al animal.

no gritar, perseguir ni intentar golpear al animal. Proteger a los niños y las mascotas: mantenerlos alejados de los lugares donde se haya reportado presencia de fauna silvestre.

mantenerlos alejados de los lugares donde se haya reportado presencia de fauna silvestre. No intentar capturarlos: esta labor debe quedar en manos de personal especializado.

esta labor debe quedar en manos de personal especializado. Informar a las autoridades: reportar la presencia de animales que representen un riesgo para la comunidad.

En caso de sufrir una mordedura o un arañazo, es fundamental lavar inmediatamente la herida con abundante agua y jabón y acudir a un servicio médico para recibir valoración, debido al riesgo de infecciones y enfermedades como la rabia.

