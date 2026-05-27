Encuentran a pareja sin vida en un río lleno de cocodrilos: tenían heridas de arma blanca

Un viaje turístico por uno de los parques naturales más reconocidos de África se convirtió en una escena de horror. Una pareja de adultos mayores fue encontrada muy cerca de un río habitado por cocodrilos al interior del Parque Nacional Kruger, en un caso que mantiene en alerta a las autoridades de Sudáfrica.

Las víctimas fueron identificadas como Ernst Marais, de 71 años, y Dina Marais, de 73, un matrimonio oriundo de Mossel Bay, Sudáfrica, que viajó hacia la reserva natural para disfrutar de un safari, así como observar fauna silvestre.

Lo que parecía una excursión tranquila para la pareja terminó generando una investigación criminal marcada por hipótesis de asesinato, robo y posibles vínculos con cazadores furtivos que operan en la zona.

Pareja desapareció durante safari en Sudáfrica

De acuerdo con medios locales, la pareja fue vista por última vez el pasado 20 de mayo, cuando salió de su alojamiento turístico para recorrer parte del parque. Al notar que no regresaban, las autoridades fueron alertadas para iniciar el operativo de búsqueda.

Inicialmente, los investigadores pensaron que la camioneta en la que viajaban pudo haber sufrido daños debido a las fuertes inundaciones registradas en esa región.

Sin embargo, dos días después otros visitantes realizaron el hallazgo que cambió por completo el rumbo de la investigación. Los cuerpos aparecieron cerca de Pafuri y, según las primeras versiones conocidas por la prensa sudafricana, ambos presentaban heridas provocadas con arma blanca.

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Autoridades investigan posible ataque de cazadores furtivos

Las primeras hipótesis manejadas por la Policía apuntan a que el matrimonio pudo tener la mala suerte de cruzarse accidentalmente con grupos de cazadores furtivos o contrabandistas que operan cerca de la frontera con Mozambique.

Fuentes citadas por medios locales indicaron que las víctimas habrían sido atacadas brutalmente y posteriormente lanzadas al río. Además, la camioneta 4x4 en la que se movilizaban desapareció del lugar.

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La investigación estudia la posibilidad de que los responsables utilizaran el vehículo para transportar mercancía ilegal o movilizarse por la zona.

Cocodrilos en África AFP

Parque Nacional Kruger enfrenta un caso sin precedentes

El caso ha generado conmoción en Sudáfrica, especialmente porque las autoridades aseguran que nunca antes se había registrado un crimen de estas características dentro del parque.

A través de un comunicado, South African National Parks expresó su “profunda tristeza” por lo ocurrido y confirmó la desaparición del vehículo de la pareja.

Por su parte, el ministro sudafricano Willie Aucamp calificó el hecho como un episodio extremadamente grave y aseguró que el Servicio de Policía trabaja contrarreloj para esclarecer uno de los casos más impactantes registrados recientemente en el turismo del continente africano.