Es muy probable que Rusia sea responsable de atentado contra exespía: Theresa May

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó este lunes en el Parlamento que es "altamente probable" que Rusia sea responsable del envenenamiento del espía doble Sergei Skripal con un agente nervioso.



Skripal, de 66 años, y su hija, de 33, permanecen en estado crítico, aunque estable, desde que el 4 de marzo fueron hallados inconscientes en el banco de un parque en Salisbury (sur de Inglaterra).

La jefa del Gobierno británico dijo en la Cámara de los Comunes que la sustancia que se utilizó en ese ataque es de naturaleza "militar" y ha sido fabricada en el pasado por Rusia, que todavía puede tener la capacidad de producirla.

"Está ahora claro que el señor Skripal y su hija fueron envenenados con un agente nervioso de naturaleza militar de un tipo desarrollado por Rusia. Es parte de un grupo de agentes nerviosos conocidos como 'Novichok'", puntualizó.

En base a la identificación de la sustancia por parte de "expertos de talla mundial", el Reino Unido ha determinado que "Rusia ha producido con anterioridad ese agente y todavía sería capaz de hacerlo", agregó la primera ministra.



May subrayó que solo hay "dos posibilidades" para explicar el envenenamiento: o bien es "un ataque directo" de Rusia, o bien Moscú "perdió el control" de la sustancia y dejó que cayera en manos inadecuadas, sostuvo.



Ante ello, la jefa de Gobierno anunció que el embajador ruso en el Reino Unido ha sido llamado al Ministerio de Exteriores para aclarar si el envenenamiento de Skripal, antiguo agente del Kremlin que fue captado para trabajar para el MI6 británico, es "una acción directa del Estado ruso".



Tras reunirse esta mañana con los responsables de la policía y las principales agencias de inteligencia del país, May dijo que el suceso no es solo un "intento de asesinato" del doble espía, sino un acto "indiscriminado y temerario contra el Reino Unido que ha puesto las vidas de civiles inocentes en riesgo".