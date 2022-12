Estado Islámico asesina a 52 jóvenes en escuela de Mosul

Uno de los dirigentes de los llamados Caballeros de Mosul, los grupos de vecinos armados que resisten al EI en el interior de la ciudad, Mohamed al Musali, explicó a EFE por teléfono que las víctimas eran antiguos efectivos de las fuerzas de seguridad.



Estos jóvenes habían no obstante mostrado su "arrepentimiento" ante el EI por su anterior profesión, lo que no evitó ahora su ejecución, como ocurrió también el pasado 27 de octubre con otro medio centenar de antiguos uniformados.



El grupo extremista pidió hoy a los residentes de los barrios de Al Jadraa, Al Samah, Al Karama y Al Qudis, que acudieran al colegio Meca, situado en el primero de los distritos, con sus pertenencias y documentos de identidad.



Según Al Musali, los yihadistas amenazaron con atacar las casas de aquellos que no respondieran a la llamada, realizada desde los altavoces de las mezquitas.



Cientos de jóvenes se dirigieron por este motivo al colegio Meca de Al Jadraa, en cuyo patio fue perpetrada la ejecución extrajudicial.



Las fuerzas de seguridad iraquíes han pedido por su parte a los habitantes de los barrios orientales que permanezcan en sus hogares y no hagan caso a los llamamientos del EI.



Acorralados por el avance de la ofensiva militar contra Mosul, los yihadistas han incrementando en las últimas semanas el asesinato de civiles y de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad.



El pasado 26 de octubre, el Comité de Derechos Humanos del Parlamento iraquí reveló que los radicales ejecutaron a un total de 232 civiles en la zona de Hamam al Alil y en la localidad Al Arich, al sur de Mosul.



La campaña militar para arrebatar al EI Mosul y los territorios que aún controla en la provincia de Nínive fue lanzada el pasado día 17 por las tropas iraquíes y las kurdas "peshmergas", y recientemente se sumaron a la batalla las milicias chiíes Multitud Popular.



Ayer, las fuerzas iraquíes irrumpieron en Mosul desde el frente oriental, y se situaron en el barrio periférico de Kukyeli, considerado la puerta de entrada a la "capital" del EI en Irak.