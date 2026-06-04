“Estado se queda con el 90 % del salario de trabajadores”: ONU sobre crisis de turismo en Cuba

La crisis del turismo en Cuba volvió a quedar en el centro del debate tras las recientes restricciones anunciadas por Estados Unidos y el deterioro de un sector que durante años fue una de las principales fuentes de ingresos de la isla.

En ese contexto, el director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxys Cires, aseguró que el modelo estatal cubano concentra la mayor parte de los recursos generados por esta actividad y afirmó que los trabajadores reciben apenas una fracción de sus salarios.

Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Cires sostuvo que las nuevas medidas estadounidenses impactan principalmente a las empresas controladas por el Estado cubano y no a los ciudadanos de manera directa. Según explicó, el turismo ya venía atravesando una profunda desaceleración desde hace varios años, incluso antes de las más recientes decisiones de Washington.

¿Por qué el turismo en Cuba ya estaba en crisis?

De acuerdo con Cires, el número de visitantes internacionales ha disminuido de forma significativa en comparación con años anteriores.



“El sector turismo desde hacía varios años ya venía en caída, venía en crisis. Hace un año las cifras oficiales indicaban que habían entrado en torno a 2 millones de turistas en Cuba, y cuando a Dominicana, por ejemplo, han ido 11 millones”, afirmó.

El representante del Observatorio Cubano de Derechos Humanos señaló que el problema no se limita a la reducción de viajeros, sino a la forma en que se distribuyen los ingresos generados por la industria turística.

Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue la denuncia sobre las condiciones laborales dentro del sector.

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“Los ingresos, los pocos ingresos que generaba el turismo, no iba para la gente, ni siquiera las condiciones laborales eran buenas. El Estado se queda con el 90 % del salario de las personas que trabajan en el sector. O sea, una verdadera locura”, aseguró.

Según Cires, la empresa estatal Gaesa, vinculada a las Fuerzas Armadas cubanas, concentra gran parte del control sobre hoteles, comercios y actividades relacionadas con el turismo, por lo que considera que las restricciones afectan principalmente a esa estructura empresarial.

“A quien más afecta es a la empresa Gaesa, que es de la élite del régimen cubano. Esa sí se ve golpeada porque controla todo el dinero del sector”, indicó.

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La caída del turismo frente a otros destinos del Caribe

Durante la entrevista también comparó la situación de Cuba con otros países de la región.

Según explicó, hace algunos años la isla recibía cerca de cinco millones de visitantes anuales, mientras que actualmente la cifra ronda los dos millones. En contraste, República Dominicana supera los 11 millones de turistas por año.

Para Cires, resulta contradictorio que el Gobierno continúe impulsando proyectos hoteleros mientras otros sectores enfrentan graves dificultades.

“Lo que nunca se ha entendido es por qué con apenas 2 millones de turistas se siguen construyendo hoteles de lujo cuando no se construye ni un hospital, cuando los hospitales se están cayendo a pedazos y no hay medicinas”, afirmó.

Apagones, pobreza y escasez

El director del Observatorio también describió el panorama que enfrentan los ciudadanos cubanos en su vida cotidiana.

Según señaló, los apagones prolongados se han convertido en una constante y agravan problemas relacionados con la alimentación, la conservación de productos básicos y el acceso a servicios esenciales.

“Estamos hablando de días enteros sin electricidad. Si alguien consigue un pedacito de pollo y no tiene electricidad, tiene que consumirlo ese mismo día o se le daña”, explicó.

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Además, aseguró que gran parte de la población enfrenta condiciones económicas extremadamente difíciles.

“Estamos hablando del 89 % de la gente en extrema pobreza. Siete de cada diez cubanos tienen que privarse de al menos una de las dos o tres comidas diarias”, sostuvo.

Aunque reconoció que las sanciones pueden generar nuevas dificultades económicas, Cires afirmó que las causas de la crisis son estructurales y están relacionadas con el funcionamiento del modelo económico cubano.

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Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: