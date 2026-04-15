En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Coca-Cola
Multa a Petro
Emergencias por lluvias
Igac

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos designa a John Barrett como jefe de su misión diplomática en Venezuela

Estados Unidos designa a John Barrett como jefe de su misión diplomática en Venezuela

Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez acordaron a principios de marzo restablecer relaciones diplomáticas y consulares tras siete años de ruptura.

Estados Unidos designa a John Barrett como jefe de su misión diplomática en Venezuela
Estados Unidos designa a John Barrett como jefe de su misión diplomática en Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Estados Unidos designó a John Barrett como nuevo jefe de su misión diplomática para Venezuela, en el marco de la normalización de las relaciones entre ambos países tras la caída de Nicolás Maduro, anunció el miércoles la embajada estadounidense en Caracas.

Se trata de la mayor autoridad de una representación diplomática después de un embajador.

"Me complace anunciar que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas", anunció la saliente Laura Dogu, nombrada en enero, en un comunicado oficial difundido en X.

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez.
Foto: AFP.

"Mi asignación temporal en Caracas está llegando a su fin, y regresaré a mi puesto anterior como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos", agregó Dogu.

Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez acordaron a principios de marzo restablecer relaciones diplomáticas y consulares tras siete años de ruptura.

La embajada estadounidense en Caracas reanudó sus operaciones a finales de ese mes, al tiempo que Venezuela tomó nuevamente posesión de su embajada en Washington. Barrett se desempeñaba como encargado de negocios estadounidense para Guatemala desde enero de 2026. Ha servido en Panamá, Perú y Brasil.

Tras el derrocamiento de Maduro en una operación estadounidense el 3 de enero, Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que afirma estar a cargo del país caribeño. La mandataria interina impulsó una reforma petrolera y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo globales a inversores extranjeros.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad