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Exjugador colombiano habría decapitado a su amigo: una maleta

Las cámaras de seguridad captaron el momento de cómo sacó el cuerpo sin vida y lo subió a un taxi. Autoridades investigan qué hay detrás de este crimen.

Exjugador colombiano, cinculado en asesinato de su amigo
Exjugador colombiano, cinculado en asesinato de su amigo
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Un exfutbolista colombiano, identificado como Abel Stiven Carabalí, fue capturado en Chile por su presunta participación en el homicidio de un amigo suyo de la misma nacionalidad, cuyo cuerpo fue hallado decapitado y parcialmente calcinado en una pendiente. El caso ha causado conmoción tanto por la violencia del crimen como por el pasado deportivo del señalado implicado.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía chilena, Carabalí habría tenido un paso por el fútbol colombiano e incluso existen registros de su etapa como jugador vinculado al Deportivo Cali antes de viajar al exterior. Sin embargo, las autoridades indican que actualmente sería uno de los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

EXJUGADOR COLOMBIANO VINCULADO EN ASESINATO (2).jpg
Abel Stiven Carabalí, exjugador del Cali
Foto: captura de video

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Según los antecedentes recopilados por los investigadores, la víctima y el exjugador mantenían una amistad de al menos ocho años relacionada con el entorno futbolístico. No obstante, por razones que aún son materia de investigación, la víctima habría sido torturada antes de ser asesinada. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado en un vehículo hasta la pendiente Zapata, ubicada en la comuna de Curacaví, donde fue abandonado e incendiado para intentar ocultar el crimen.

EXJUGADOR COLOMBIANO VINCULADO EN ASESINATO (1).jpg
El cuerpo fue encontrado incinerado
Foto: captura de video

Cámaras lo grabaron sacando el cuerpo

Uno de los detalles que más impacta a las autoridades es que, según las indagaciones, el cadáver habría sido movilizado dentro de una maleta antes de ser llevado al sitio donde finalmente fue encontrado por un habitante del sector. Además, la Fiscalía indicó que otro ciudadano colombiano, conductor de un taxi, también habría participado en el traslado de los restos humanos.

Las autoridades continúan adelantando diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

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