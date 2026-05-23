Turista murió en extrañas condiciones mientras caminaba con su esposa: esto se sabe

La muerte del turista australiano Panton Mathew Cameron, de 56 años, mantiene en alerta a las autoridades peruanas luego de que su cuerpo fuera hallado en el fondo de un abismo de más de 300 metros de profundidad, en una zona agreste cercana a Machu Picchu. El extranjero había desaparecido mientras caminaba junto a su esposa por una ruta turística del sector de Intipunku, conocido también como la “Puerta del Sol”.

De acuerdo con la información preliminar conocida por la AIL, el accidente ocurrió a unos 40 minutos de la ciudadela inca de Machu Picchu, uno de los destinos más visitados del mundo. Las circunstancias exactas de la caída aún son materia de investigación y, hasta el momento, las autoridades no han establecido cómo terminó el turista en el precipicio.

La búsqueda se extendió durante varias horas debido a las difíciles condiciones del terreno y al complicado acceso al lugar donde se reportó la desaparición. En el operativo participaron unidades de la Policía Nacional del Perú, personal del Ministerio de Cultura, funcionarios de la Municipalidad de Machu Picchu y equipos de apoyo especializados en rescate.

Según reportaron las autoridades locales, inicialmente existía la esperanza de encontrar con vida al ciudadano australiano. Sin embargo, la profundidad del abismo y la complejidad geográfica de la zona redujeron las posibilidades de un rescate exitoso.



Las autoridades de Machu Picchu lamentaron el desenlace del operativo y confirmaron que, pese a los esfuerzos desplegados durante toda la noche, no fue posible salvar al extranjero.

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron las diligencias judiciales y forenses correspondientes para esclarecer qué ocurrió exactamente durante el recorrido turístico. El cuerpo será trasladado primero hacia Machu Picchu Pueblo y posteriormente a la ciudad del Cusco, donde se adelantarán los procedimientos legales.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron el llamado a los viajeros para extremar las medidas de precaución durante las caminatas en rutas de alta montaña y terrenos escarpados.