Grave accidente en el Club El Nogal en Bogotá: un carro cayó desde el segundo piso

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este sábado 23 de mayo en inmediaciones del Club El Nogal, en el norte de Bogotá, luego de que un vehículo cayera desde el segundo piso del parqueadero de la edificación, exactamente sobre la carrera Séptima con calle 78. El hecho causó alarma entre residentes, visitantes y transeúntes que se encontraban en el sector.

Tras el accidente, organismos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para atender la situación y asegurar la zona. De acuerdo con el reporte entregado por Bomberos Bogotá, los equipos de rescate realizaron la atención prehospitalaria de una persona que quedó atrapada dentro del vehículo luego de la caída. Posteriormente, la víctima fue entregada a una ambulancia para recibir atención médica.

Se acaba de caer un carro del parqueadero del segundo piso del Club El Nogal. pic.twitter.com/zHmIrmKjIy — Norbert (@Norbert27081010) May 23, 2026

“Realizamos el rescate y atención prehospitalaria de una persona que resultó atrapada, luego de que su vehículo, aparentemente, cayera de un segundo piso en la carrera 7 con calle 78. La persona es entregada a ambulancia. Se efectúa el aseguramiento de la escena”, indicó el organismo de socorro a través de un comunicado oficial.



El impacto del vehículo generó preocupación entre quienes se movilizaban por el corredor vial, una de las zonas de mayor tránsito en el norte de la capital. Además, las autoridades implementaron medidas preventivas mientras avanzaban las labores de inspección y control en el sitio del accidente.

Por su parte, el Club El Nogal emitió un comunicado dirigido a sus socios confirmando la emergencia y señalando que el incidente estaba siendo atendido de manera coordinada junto con las autoridades competentes y los organismos de apoyo.

“Apreciados socios, queremos informarles que hace unos minutos se presentó una situación en el Club relacionada con un vehículo sobre la carrera 7. En este momento, el equipo del Club, junto con los organismos de apoyo y las autoridades competentes, se encuentra atendiendo el incidente de manera preventiva y coordinada”, señaló la institución.

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El club también informó que, de manera temporal, uno de los carriles de acceso vehicular por la carrera Séptima fue suspendido mientras se desarrollaban las labores de atención de la emergencia. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las causas que habrían provocado la caída del automóvil desde el segundo nivel del parqueadero.