MinTrabajo denunció que El Nogal no está al día en pagos de seguridad social; esto harán

El Ministerio de Trabajo y el Club El Nogal establecieron una ruta de trabajo para subsanar los hallazgos por incumplimientos laborales de 70 trabajadores.

El pasado 20 de octubre, el Ministerio de Trabajo realizó una operación de inspección, vigilancia y control, debido a denuncias anónimas recibidas por el incumplimiento de las normas de trabajo.

Frente al escenario se instaló una mesa de trabajo, liderada por Antonio Sanguino, ministro de Trabajo; y la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz. En medio de la operación se hizo una revisión de caso por caso, basándose especialmente en la protección especial de las madres que son cabeza de familia y tienen algún problema de salud.

El ministro de Trabajo aseguró que “esta mesa de diálogo es fundamental para construir paz laboral, buscando a través del diálogo social un mecanismo para avanzar y, consolidar la reputación de una empresa que debe garantizar el cumplimiento de las normas laborales. Reconozco la disposición de los miembros del Club.”



Foto: Tomada de Facebook.

En total fueron revisados 70 acuerdos voluntarios frente a la terminación de contratos. Y se determinó que:



El club registraba demoras en el pago a la seguridad social de siete trabajadores. Este fue uno de los hallazgos más graves que se encontraron y que ahora tendrán su sanción respectiva.

Se revisarán las 70 terminaciones contractuales entre el club y el ministerio para tomar medidas y lograr reintegrar a madres cabeza de familia, personas con problemas de salud, pre-pensionados o en retén social.

El acompañamiento técnico será fundamental para que la empresa genere ajuste al Reglamento Interno de Trabajo e, incluso, se deberá regir a la nueva normativa laboral, incluyendo la jornada laboral de 42 horas, el pago de recargos dominicales y festivos.

Para determinar si los acuerdos eran voluntarios, sin que existiera algún tipo de presión, se realizará una entrevista a los 70 trabajadores.

La presidenta de la junta directiva de El Club El Nogal se pronunció: “Reiteramos que, si hay temas para mejorar, tenemos toda la voluntad en beneficio de los trabajadores. Agradecemos la labor de mediación del Ministerio del Trabajo”.

Las labores se deben adelantar en el menor tiempo posible para que no se vulneren derechos y se esclarezca lo sucedido en los 70 casos de despidos.