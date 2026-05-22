Alerta en Bogotá: cámaras captan a "pinchallantas" en plena acción: así es el modus operandi

Las llantas de los carros pueden pincharse por múltiples razones, objetos cortopunzantes en la vía como clavos o vidrios, desgaste del neumático o incluso condiciones del pavimento.

Sin embargo, en algunas ciudades también se han reportado casos en los que el daño no sería accidental, sino provocado deliberadamente por personas que buscan generar una avería para luego ofrecer servicios de reparación cercanos o incluso cometer delitos mientras el vehículo se detiene.

Este tipo de situaciones ha generado preocupación entre conductores, especialmente cuando se presentan de forma reiterada en puntos específicos.

Cámaras captan a "pinchallantas" en plena acción

En Bogotá, recientemente se conoció un caso que ha desatado reacciones entre ciudadanos y usuarios de redes sociales. En un video un motociclista fue grabado mientras se desplazaba entre vehículos en medio del tráfico.

Lo que llamó la atención es que, en repetidas ocasiones, el sujeto acerca uno de sus pies a las llantas de los carros, y en las imágenes se observa que tendría un objeto adherido al zapato.

Aunque no está confirmado que dicho elemento sea el causante directo de pinchazos, su comportamiento ha sido calificado como inusual y sospechoso. Este hecho ha generado varias reacciones, ya que algunos usuarios aseguran que en esa misma zona se han presentado casos similares de llantas dañadas.

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De acuerdo con un reporte ciudadano, el presunto “pinchallantas” habría intentado afectar la rueda de un vehículo en el sector de la carrera 28 con calle 34, en la localidad de Teusaquillo. El hecho quedó registrado por las cámaras del automóvil, lo que ha permitido evidenciar el modus operandi del motociclista.

#BOGOTÁ. Ciudadano reporta la presencia de un presunto pinchallantas que habría intentado pinchar la llanta de su vehículo en el sector de la Cr 28 con Cl 34, loc/Teusaquillo. El hecho fue registrado por las cámaras del automóvil. Estar atentos a los montallantas en dicha zona. pic.twitter.com/WISfFsv6pp — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 21, 2026

Recomendaciones para los conductores

Ante esta situación, los conductores deben estar atentos a las zonas por donde transitan y observar con prudencia la forma de actuar de los motociclistas o transeúntes en semáforos y calles poco concurridas.

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De igual forma, de notar cualquier comportamiento sospechoso en las vías de la ciudad, los ciudadanos deben reportar inmediatamente a las autoridades. En otros casos este tipo de prácticas se ha relacionado con redes informales que buscan lucrarse a partir de daños provocados.