Fiscal de Perú renuncia en medio de supuesto allanamiento ilegal hecho por sus escoltas

El saliente fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, explicó en Mañanas BLU las razones que adujo para presentar su renuncia, “La situación en mi país se torna un tanto insostenible”, indicó.



“No renuncio por el caso de Odebrecht, sino por la injerencia del poder Ejecutivo en el Ministerio Público”, aseguró.



Chávarry, además, se pronunció sobre un escándalo allanamiento en el que fueron tomados documentos del caso Odebrecht, el cual se ha atribuido a escoltas suyos.



“He sido víctima de ataques mediáticos, con falsas afirmaciones, denuncias, por parte de algunos parlamentarios amparados en su inmunidad”, sostuvo el aún funcionario.

Sobre las versiones que circulan acerca de un allanamiento en que se llevaron documentos relacionados con el escándalo de Odebrecht y el cual habría sido adelantado por sus escoltas, Chávarry dijo que él no lo ordenó.



“Yo también me acabo de enterar. Debo decirles, a propósito del tema, la intervención del allanamiento la hace el fiscal provincial, de primer nivel”, indicó.



“Yo recién me he enterado por la nota periodística, tendrán que investigar. Yo tampoco voy a esconder nada”, añadió.

