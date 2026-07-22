Fuerte balacera quedó en video: policía se enfrentó a delicuentes e hirió a uno

Un efectivo policial retirado protagonizó un violento enfrentamiento armado al evitar ser asaltado cuando llegaba a su domicilio en la localidad de Rafael Castillo, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad, resultó en uno de los asaltantes gravemente herido y detenido tras el intercambio de disparos.

El suceso ocurrió el pasado domingo, en el contexto de la jornada posterior a los festejos por el subcampeonato mundial de la selección argentina. Según las imágenes captadas, el oficial fue interceptado por un vehículo en la puerta de su vivienda, del cual descendieron tres hombres. Ante la amenaza inminente, el agente reaccionó utilizando su arma de dotación en defensa propia.

Sobre la dinámica del enfrentamiento, el medio local TN reportó que, tras el inicio de los disparos, dos de los delincuentes emprendieron la huida a pie. El tercer delincuente intentó escapar a bordo del carro, pero fue alcanzado por las balas del oficial, quedando inconsciente y gravemente herido en el asiento del conductor.

Tras recibir el alerta de los vecinos a través del sistema de emergencias 911, efectivos de la policía se trasladaron al lugar de los hechos. Al constatar la situación, los uniformados procedieron al traslado del delincuente herido a un centro asistencial de la zona. Fuentes policiales confirmaron que el sospechoso, una vez estabilizado bajo cuidados médicos, quedó bajo custodia en calidad de detenido, imputado por el delito de robo.



El episodio ha generado conmoción en la comunidad local, donde la inseguridad es una preocupación constante para los residentes. Actualmente, las autoridades judiciales se encuentran analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los otros dos sujetos que lograron darse a la fuga durante el tiroteo. Mientras tanto, el policía retirado se encuentra a disposición de la fiscalía interviniente para brindar declaración sobre el procedimiento.