Fuerte terremoto golpea Japón este viernes: magintud asciende a 6.7

Un fuerte terremoto de magnitud 6,7 sacudió la costa oriental de Honshu, la isla más poblada de Japón, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que el epicentro estuvo localizado en el mar, a una profundidad aproximada de 50 kilómetros, lo que que hizo que el movimiento se sintiera en varias zonas del noreste del país. Hasta el momento no se ha emitido alerta de tsunami.

El temblor ocurrió en una región que históricamente ha registrado intensa actividad sísmica debido a la ubicación de Japón sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor movimiento tectónico en el mundo.